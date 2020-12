Motivační e-kniha Odse*te se od autora světového bestselleru. Sleva 50 %

„Měli jste někdy pocit, že běháte jako křeček v kolotoči, zoufale si razíte cestu životem, ale nikdy se nikam nedostanete? Zdá se, že jsme dennodenně obklopeni neprostupnou hradbou informací nabízejících řešení toho či onoho problému; ať už jde o bohatství, úspěch, štěstí nebo životní cíl,“ poukazuje na pocity mnohých lidí anotace knihy.

Podle Garyho Johna Bishopa většina z těchto lidí nedokáže zachytit to, co je skutečně podstatné, abychom překonali tu největší překážku, která nás dělí od šťastnějšího života - sebe samotné.

„Co byste řekli na to, že se všechno, po čem jste kdy toužili, skrývá ve vás samotných? A celá ta studnice možností čeká pouze na to, aby vytryskla na povrch?“ ptá se autor.

Odse*te se je užitečnou knihou pro poražené a rezignované – je to manifest skutečné životní změny a probuzení vašeho já.



Gary John Bishop se narodil a vyrůstal v Glasgow. V roce 1997 se přestěhoval do USA. To mu otevřelo cestu do světa osobního rozvoje, zejména k ontologii a fenomenologii.



Tyto obory několik let studoval, než se stal vyšším programovým ředitelem v jedné z předních společností na poli osobního rozvoje. Vydal několik úspěšných knih, včetně již zmíněného bestselleru Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le.

