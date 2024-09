Chcete shodit nějaká kila? Využijte pomoc odborníků s výraznou slevou

Jste obézní a nevíte kudy dál? Zhoršilo se vám zdraví, váha stále stoupá a vy se cítíte stále hůř? Pak je tato výhoda určena právě pro vás.

OB klinika je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči při léčbě a prevenci morbidní obezity a s ní spojených metabolických onemocnění.

Co je přístroj Tanita a co měří?

Přístroj Tanita pracuje na principu bio-elektrické impedance (BIA), což znamená měření odporu těla vůči střídavému elektrickému proudu. Vyšetření je zcela bezpečné, rychlé a jednoduché. Pomocí této váhy se měří celkové množství tukové tkáně a množství vnitřního (rizikového) tuku, dále objem svalové tkáně a vody. Propočítat lze také množství energie vydané v klidovém stavu neboli tzv. bazální metabolismus.

Jak měření probíhá?

Před vyšetřením je třeba dodržet několik zásad. Nepít, nejíst a necvičit alespoň 3 až 4 hodiny před měřením.

Samotná analýza je potom velmi rychlá a jednoduchá. Trvá jen několik málo sekund, přičemž měřená osoba si stoupne naboso na elektrody pod nohama a další dvě elektrody chytne do dlaní. Je třeba sundat si pouze boty a ponožky. Další oblečení si můžete nechat na sobě, protože případná váha šatů se dá odečíst. Díky elektrodám následně prochází do těla slabé a nepostřehnutelné proudění a my můžeme zaznamenat odpor tkání vašeho těla. Tento postup je naprosto bezpečný.

Pro koho je vážení určeno? A kolik to stojí?

Pokud máte BMI 30 a více, snadno se lze na kliniku přihlásit a pro lidi s vysokým BMI je při první návštěvě u internisty vážení na váze Tanita zdarma. Lidé s nižším BMI, kteří ale i tak chtějí shodit nějaká ta kila, budou objednání k nutričnímu specialistovi.

Co získají členové iDNES Premium?

Měření u lidí pod BMI 30 se všude platí. Standardní cena je okolo 300 Kč, ale díky voucheru od iDNES Premium Zdraví zaplatíte cenu pouhých 100 korun!

Jak vše probíhá? Klikněte na zlaté tlačítko

Po kliku na zlaté tlačítko dole a doplnění jména vám bude vygenerováno PDF s kódem a odesláno na váš e-mail. Pokud již ve svém iDNES Premium učtu máte jméno doplněné, přesvědčte se, že ho máte vyplněno správně. Bude kontrolováno s dokladem. Pokud nechcete výhodu pro sebe, ale pro někoho jiného, můžete iDNES Premium Zdraví někomu darovat.

Další postup najdete přímo v zaslaném PDF.

Platnost voucheru je tři měsíce od jeho vygenerování.

Výhodu poskytuje Poliklinika Modřany.