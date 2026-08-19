  • Středa 19. srpna 2026 Ludvík

Nadčasová sci-fi klasika. Audiokniha Obchodníci s vesmírem se 40% slevou

Autor:

Fotogalerie3

Obchodníci s vesmírem | foto: Tympanum

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Autorská dvojice Frederik Pohl a Cyril M. Kornbluth se v roce 1952 pokusila zamyslet nad světem v roce 2050. Ač některé její vize zestárly a dnešní optikou působí nepravděpodobně, román Obchodníci s vesmírem zůstává nadčasovou klasikou zlatého věku sci-fi. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Chceme vychovat budoucí vášnivé kuřáky, aby cigaretový průmysl stále více prosperoval? Naučme děti na cigarety značky Šlučík! Takový je úkol reklamy, která jako parazit napadá soudné myšlení a ovládá společnost.

Frederik Pohl se v roce 2008 zúčastnil konference o sci-fi na University of California.
Cyril M. Kornbluth
Obchodníci s vesmírem
3 fotografie

Klasika zlatého věku sci-fi vznikla v padesátých letech minulého století a její autoři děj přenesli do vzdáleného roku 2050, kdy spolu navzájem bojují reklamní agentury o spotřebitele, protože reklamní byznys řídí svět.

Poskytuje internetový obchod Tympanum

Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.

Na obzoru je největší kšeft lidské historie - právo kolonizovat Venuši. Mitch Courtenay, šéftextař jedné z největších reklamních agentur, dostává za úkol získat dobrovolníky pro život na vzdálené planetě.

Konkurenti ho pronásledují, Mitch musí zmizet. O život mu však jde nejen v USA, ale i na jižním pólu, plantážích v Kostarice či na obydleném Měsíci. Viděno současným pohledem – může mít tato kniha dobrý konec?

Audioknihu čte Filip Jančík.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Digitální předplatné 20 titulů včetně MF DNES v rámci iDNES Premium

Soutěž o fotbalový grál. Získejte dres Chelsea s podpisy Petra Čecha a dalších legend

Prodlužte si léto. K ročnímu iDNES Premium získáte 1000 Kč na pobyty od Travelkingu

Vyhrajte lístky na fotbal: Sparta v třaskavém derby o vládce Prahy přivítá Slavii
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Osudová posedlost

369 Kč 218 Kč
Koupit
-40 %

Vlak do Samarkandu

528 Kč 259 Kč
Koupit
-50 %

Černý opat

389 Kč 230 Kč
Koupit
-40 %

Nejčtenější

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Šokující svědectví italského novináře ze světa mafie. Audiokniha Gomora zdarma

Gomora

Italský novinář a spisovatel Roberto Saviano ve svém slavném románu Gomora zachytil praktiky nechvalně proslulé italské...

Přitahuje ji hrubý mafiánský boss. E-kniha Sladká nevědomost zdarma

Sladká nevědomost

V románu americké spisovatelky Danielle Lori se hlavní hrdinka zamiluje do snoubence své sestry – a navíc nebezpečného...

Vyšetřovatelka pátrá po vrazích vlastní sestry. Thriller v e-knize zdarma

Hrob mé sestry

Hlavní hrdinka thrilleru od Roberta Dugoniho se dvacet let zabývá sestřiným podivným zmizením. Až když sama nastupuje...

Vyhrajte lístky na fotbal: Sparta v třaskavém derby o vládce Prahy přivítá Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Zažijte jedinečnou atmosféru naší nejvyšší fotbalové soutěže na vlastní kůži. Pro předplatitele iDNES Premium jsme...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.