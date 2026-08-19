Nadčasová sci-fi klasika. Audiokniha Obchodníci s vesmírem se 40% slevou

Chceme vychovat budoucí vášnivé kuřáky, aby cigaretový průmysl stále více prosperoval? Naučme děti na cigarety značky Šlučík! Takový je úkol reklamy, která jako parazit napadá soudné myšlení a ovládá společnost.
Klasika zlatého věku sci-fi vznikla v padesátých letech minulého století a její autoři děj přenesli do vzdáleného roku 2050, kdy spolu navzájem bojují reklamní agentury o spotřebitele, protože reklamní byznys řídí svět.
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Na obzoru je největší kšeft lidské historie - právo kolonizovat Venuši. Mitch Courtenay, šéftextař jedné z největších reklamních agentur, dostává za úkol získat dobrovolníky pro život na vzdálené planetě.
Konkurenti ho pronásledují, Mitch musí zmizet. O život mu však jde nejen v USA, ale i na jižním pólu, plantážích v Kostarice či na obydleném Měsíci. Viděno současným pohledem – může mít tato kniha dobrý konec?
Audioknihu čte Filip Jančík.