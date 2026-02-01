Klasická detektivka Agathy Christie v audioknize. Nultá hodina se 40% slevou

  • Neděle 1. února 2026 Hynek

V detektivce Nultá hodina od Agathy Christie nevystupují Hercule Poirot ani slečna Marplová, přesto jde o jedno z již klasických děl slavné britské autorky. Nechybí zde zločin zdánlivě bez motivu a jiskřivé dedukce vedoucí k odhalení pachatele. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Fotogalerie2

Nultá hodina | foto: Tympanum

Na venkovském sídle se schází nesourodá společnost: slavný tenisový hráč, jeho bývalá i současná manželka a dvě dámy, s nimiž má tenista nevyřízené účty. Všichni přijali pozvání lady Tressilianová, která je však po čase nalezena mrtvá.

Agatha Christie ve věku, kdy se jí narodila dcera.
Nultá hodina
2 fotografie

Kdo mohl mít zájem na vraždě staré, invalidní dámy? Inspektor Battle postupuje po malých krůčcích směrem k vyřešení nejasného zločinu.

Příběh Nultá hodina je klasickou detektivkou královny tohoto žánru, anglické spisovatelky Agatha Christie. Jejími nejznámějšími hrdiny zůstávají Hercule Poirot a slečna Marplová, v tomto případě však vyšetřovací úlohu převzal zmíněný inspektor Battle.

Dílo legendární autorky zahrnuje osm desítek románů, povídkových knih a divadelních her. Ve svém žánru se stala nejprodávanější spisovatelkou všech dob.

Audioknihu čte Petr Kubes.

Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma
... a další stovky článků

