Klasická detektivka Agathy Christie v audioknize. Nultá hodina se 40% slevou

Na venkovském sídle se schází nesourodá společnost: slavný tenisový hráč, jeho bývalá i současná manželka a dvě dámy, s nimiž má tenista nevyřízené účty. Všichni přijali pozvání lady Tressilianová, která je však po čase nalezena mrtvá.
Kdo mohl mít zájem na vraždě staré, invalidní dámy? Inspektor Battle postupuje po malých krůčcích směrem k vyřešení nejasného zločinu.
Příběh Nultá hodina je klasickou detektivkou královny tohoto žánru, anglické spisovatelky Agatha Christie. Jejími nejznámějšími hrdiny zůstávají Hercule Poirot a slečna Marplová, v tomto případě však vyšetřovací úlohu převzal zmíněný inspektor Battle.
Dílo legendární autorky zahrnuje osm desítek románů, povídkových knih a divadelních her. Ve svém žánru se stala nejprodávanější spisovatelkou všech dob.
Audioknihu čte Petr Kubes.