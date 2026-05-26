Nothing But Thieves chystají svůj největší český koncert. Získejte vstupenky dříve

Čeští fanoušci si už mohli zvyknout, že koncerty party kolem frontmana Conora Masona jsou zárukou neuvěřitelné energie. Po vyprodaných klubech i karlínském Foru se nyní britská alt-rocková pětice posouvá do podstatně větších prostor. Ve vysoce očekávané show zúročí čtrnáct let zkušeností na hudební scéně.
Přednostní nákup vstupenek startuje pro členy iDNES Premium ve čtvrtek 4. června v 11:00. Pro širokou veřejnost se prodej otevře až o 24 hodin později, tedy v pátek 5. června v 11:00 (v cenovém rozmezí 1290 až 1490 korun).
Návrat na místo činu s čerstvou energií
Když kapela v roce 2015 vstupovala do londýnských Angelic Studios nahrávat svůj eponymní debut, hudebníci tehdy žili v přesvědčení, že to je poprvé a naposled. O dekádu a několik veleúspěšných alb později se Nothing But Thieves vrátili do stejného studia. Kdo by ale čekal unavenou hudební nostalgii, ten by se hluboce mýlil.
Výsledkem je totiž svěží, kytarami hnaný rockový singl Evolution, kterým skupina jasně ukazuje, že ani po letech neztrácí drive. Ústřední pětice (zpěvák Conor Mason s nezaměnitelným vokálním rozsahem, kytaristé Joe Langridge-Brown a Dominic Craik, basák Philip Blake a bubeník James Price) se nadále úspěšně baví překračováním žánrů, kombinuje kytarové riffy s chytrou elektronikou a skládá refrény, které fungují na první poslech.
O své aktuální éře navíc hudebníci říkají: „Je to tak trochu milostný dopis všem, kdo vstoupili do našeho světa.“ Pokud si tedy kapela udrží nastolené tempo a dravost singlu Evolution i na nadcházejícím albu, pražské O2 universum se má koncem ledna 2027 rozhodně na co těšit.