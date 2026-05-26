  • Úterý 26. května 2026 Filip

Nothing But Thieves chystají svůj největší český koncert. Získejte vstupenky dříve

Autor:
Britští rockeři Nothing But Thieves ohlašují svůj dosud největší koncert v Česku. S novým singlem Evolution a elektrizující show vystoupí 22. ledna 2027 v pražském O2 universum. Zatímco běžný prodej vstupenek začne až v pátek, předplatitelé iDNES Premium si mohou ta nejlepší místa zajistit v exkluzivním předprodeji o den dříve.
Kapela Nothing But Thieves v O2 universum

Kapela Nothing But Thieves v O2 universum | foto: Fource

Kapela Nothing But Thieves
Kapela Nothing But Thieves (2024)
Kapela Nothing But Thieves
Nothing But Thieves
5 fotografií

Hlídací kočka

Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem.

Prodej začne 4. 6. 2026 v 11:00.

Čeští fanoušci si už mohli zvyknout, že koncerty party kolem frontmana Conora Masona jsou zárukou neuvěřitelné energie. Po vyprodaných klubech i karlínském Foru se nyní britská alt-rocková pětice posouvá do podstatně větších prostor. Ve vysoce očekávané show zúročí čtrnáct let zkušeností na hudební scéně.

Přednostní nákup vstupenek startuje pro členy iDNES Premium ve čtvrtek 4. června v 11:00. Pro širokou veřejnost se prodej otevře až o 24 hodin později, tedy v pátek 5. června v 11:00 (v cenovém rozmezí 1290 až 1490 korun).

Kapela Nothing But Thieves (2024)

Návrat na místo činu s čerstvou energií

Když kapela v roce 2015 vstupovala do londýnských Angelic Studios nahrávat svůj eponymní debut, hudebníci tehdy žili v přesvědčení, že to je poprvé a naposled. O dekádu a několik veleúspěšných alb později se Nothing But Thieves vrátili do stejného studia. Kdo by ale čekal unavenou hudební nostalgii, ten by se hluboce mýlil.

Kapela Nothing But Thieves

Výsledkem je totiž svěží, kytarami hnaný rockový singl Evolution, kterým skupina jasně ukazuje, že ani po letech neztrácí drive. Ústřední pětice (zpěvák Conor Mason s nezaměnitelným vokálním rozsahem, kytaristé Joe Langridge-Brown a Dominic Craik, basák Philip Blake a bubeník James Price) se nadále úspěšně baví překračováním žánrů, kombinuje kytarové riffy s chytrou elektronikou a skládá refrény, které fungují na první poslech.

O své aktuální éře navíc hudebníci říkají: „Je to tak trochu milostný dopis všem, kdo vstoupili do našeho světa.“ Pokud si tedy kapela udrží nastolené tempo a dravost singlu Evolution i na nadcházejícím albu, pražské O2 universum se má koncem ledna 2027 rozhodně na co těšit.

Hlídací kočka

Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem.

Prodej začne 4. 6. 2026 v 11:00.

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Vydala se léčit bolavou duši do Austrálie. E-kniha Na dosah hvězd zdarma

Na dosah hvězd

Román německé autorky Loreny Schäfer vypráví příběh mladé ženy, která se po hořké zkušenosti ze vztahu rozhodne splnit...

Vyšetřovatelka pátrá po vrazích vlastní sestry. Thriller v e-knize zdarma

Hrob mé sestry

Hlavní hrdinka thrilleru od Roberta Dugoniho se dvacet let zabývá sestřiným podivným zmizením. Až když sama nastupuje...

Ostrov, ze kterého není úniku. Thriller Trosečníci v e-knize zdarma

Trosečníci

V bestselleru britské autorky Lucy Clarke se čtenáři vydají na místo, které na první pohled vypadá idylicky. Má to...

Sledujte všechny závody formule 1 zdarma díky iDNES Premium a Pecka.TV

Závody formule 1 poběží na kanálu Nova Sport 5

Kontroverzní ročník 2026 plný revolučních pravidel zatím jasně ovládá Mercedes a jeho devatenáctiletý objev Kimi...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.