Od autora Hry o trůny: sci-fi Nightflyers z hlubokého vesmíru s 50% slevou

Devítičlenný tým akademických vědců se vydává na výpravu za volkryny, mýtickou rasou mezihvězdných nomádů. Jedinou lodí, která je k dispozici pro tento podivný úkol, je Netopýr – kybernetický zázrak s kapitánem, jakého svět ještě neviděl.
Brzy se devět nevinných lidí ocitne v hlubokém vesmíru. Zůstanou uvězněni se šíleným vrahem, který se může dostat kamkoli, udělat cokoli a má v úmyslu je všechny zabít.
Audioknihy ze série Hra o trůny si pořídíte zde
Sci-fi román odehrávající se v mezihvězdném prostoru napsal americký spisovatel George R. R. Martin. Svůj debut Soumrak na Worlornu vydal v roce 1977 a od té doby patří k předním autorům žánrů fantasy a sci-fi.
První díl jeho nejslavnějšího díla, románové série Píseň ledu a ohně, vyšel pod názvem Hra o trůny v roce 1996. Podle něj dostal název populární televizní seriál HBO. Martin zatím vydal pět ze sedmi plánovaných částí příběhu, dokončení zbývajících dvou je ovšem nejisté.
Audioknihu čte Kajetán Písařovic.