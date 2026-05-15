Soužití rázovité tety a svobodomyslné dívky. Zábavná audiokniha se 40% slevou

Na léto roku 1960 dvacetiletá Marilyn jen tak nezapomene. Jako by nestačilo, že o prázdninách volnomyšlenkářskou židovskou dívku doma dusí přísný otec, který ji na univerzitu poslal beztak jen proto, aby si tam našla dobrého manžela.
Po trapném skandálu v místní synagoze, kde se před zraky celé jejich kongregace líbala s rabínovým synem, se jediným řešením zdá být svatba. Svobodomyslná kráska se ovšem vdávat rozhodně nechce, a tak ji rodiče pošlou do Filadelfie k pratetě Adě, vyhlášené dohazovačce, která ji má přivést k rozumu.
Děvčeti přivyklému newyorskému ruchu se o poznání klidnější prostředí ani rázovité chování nové poručnice zpočátku moc nezdá, postupně však zjišťuje, že čiperná a elegantní sedmdesátnice není suchopárná stará panna, ale životem protřelá žena s velkým srdcem, která ji může mnohému naučit a po jejímž boku zažije nejedno dobrodružství.
Humorné a poutavé vyprávění s dvojicí nezapomenutelných hrdinek ocení posluchačky libovolného věku a náboženského vyznání. Román napsala americká autorka Sara Goodman Confino.
Audioknihu čte Kateřina Císařová.