Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Když Alice Lee přijela v den svých osmnáctých narozenin do New Yorku a měla u sebe jen 600 dolarů v hotovosti a ukradený fotoaparát, chtěla začít znovu. Nyní, o pouhý měsíc později, je nejnovější neznámou mrtvou ve městě. Je sice mrtvá, ale to neznamená, že její příběh skončil.

Mezitím se Ruby Jones také snaží znovu objevit sama sebe. Po cestě přes půl světa se ve Velkém jablku cítí ještě osamělejší než kdy dřív. Všechno se začne měnit, když u řeky Hudson narazí na bezvládné ženské tělo.

Alice si je jistá, že Ruby je klíčem k rozluštění záhady její násilné smrti. Ruby chce na to, co viděla, prostě zapomenout. Avšak na nalezenou mladou ženu nemůže přestat myslet. Dokáže svým pátráním zodpovědět otázky týkající se konce neznámé dívky a dopřát jí zasloužený klid a mír?

Román napsala novozélandská spisovatelka a dramatička Jacqueline Bublitz pocházející z Aucklandu. Je známá svou schopností ponořit se do hlubokých emocí a lidských vztahů ve svých dílech. Její práce, včetně románu Než jsi poznala mé jméno, si získala uznání kritiky i čtenářů.

Jak získat e-knihu zdarma Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



pro členy iDNES Premium Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku



Přihlaste se nebo se zaregistrujte



V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz

Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku



a můžete dokončit objednávku E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně

Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně