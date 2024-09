Romantika v drsné divočině: Nespoutaná Aljaška v e-knize zdarma

Když byly Calle dva roky, odstěhovala se do Toronta se svou matkou, která si nedokázala zvyknout na způsob života na Aljašce. Od té doby Calla svého otce neviděla. Dnes je jí dvacet šest let a žije typický velkoměstský život. Jednoho dne ji kontaktuje otcova kamarádka a sdělí jí, že je otec vážně nemocný. Calla se rozhodne po letech vrátit do rodného města.

spisovatelka K. A. Tucker

Vydává se na cestu, která jí v mnoha ohledech otevře oči - na Aljašce pozná úplně jiný život, než na jaký byla zvyklá. Život, který je svým způsobem velmi prostý, ale rozhodně ne jednoduchý.

Jonah, talentovaný bush pilot a pravá ruka jejího otce, si neumí představit, že by se z Aljašky odstěhoval. O Calle, dívce z města, nemá vysoké mínění. Je přesvědčený, že je tak rozmazlená a zhýčkaná pohodlím, že se s životem v divočině nedokáže vypořádat. Přesto mezi nimi navzdory původním antipatiím postupem času vzniká přátelství. Nebo se snad jedná o nějaký hlubší cit?

Román Nespoutaná Aljaška napsala kanadská spisovatelka K. A. Tucker. Pokračování nazvané Divoká Aljaška vyšlo v češtině koncem srpna 2024.

