Spojené království nikdy nevypadalo větší a mocnější, ve skutečnosti však starobylá říše slábne a na jejích hranicích se houfují nepřátelé, bažící po krvi a kořisti. Pod taktovkou kouzelníka Bayaze si do hlavního města Aduy postupně nacházejí cestu figury mající v partii rozehrané prvním z mágů své nezastupitelné místo.
Jakou roli nakonec sehrají v jeho tajemných plánech Logen řečený Devítiprsťák, ostřílený severský válečník hovořící s duchy, obávaný inkvizitor Sand dan Glokta, někdejší šermířský šampion zmrzačený během války na duši i na těle, nebo kapitán Jezal dan Luthar, horkokrevný důstojník královské gardy s bohémským životním stylem?
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Zatímco hrozba invaze na severu i na jihu království stále sílí, největší nebezpečí může pro jeho obyvatele představovat právě magií vládnoucí loutkář, sledující vlastní, nikým netušené zájmy.
Románem Sama čepel zahájil britský spisovatel Joe Abercrombie fantasy sérii První zákon. Kniha se v roce 2007 umístila v první desítce hlasování o cenu Locus v kategorii románových prvotin. Později se objevila také ve výsledcích ankety Locus Online o nejlepší fantasy romány 21. století.
Audioknihu interpretují Jan Nedbal, Kryštof Bartoš, Saša Rašilov, Tereza Dočkalová, Viktor Dvořák a Šimon Krupa.