Neotvírat!!! Kouše! Německý bestseller pro děti jako e-kniha zdarma

V Horním Suchopáru se téměř nic neděje. Nemo si myslí, že život v městečku je opravdu jedna velká nuda. Všichni jsou tu na sebe pořád hodní, pomáhají si a ještě k tomu je vedro a blíží se konec školního roku.



Vše se změní, když Nemovi přijde poštou podivný balíček, na kterém je důrazně napsáno „Neotevírat!“ Nemo ho samozřejmě rozbalí.

Ze zásilky vyskočí plyšová postavička, vypasený rytíř Yetti jménem Icy-Ice-Monsta. Zdá se, že je docela živý! Venku najednou začne uprostřed léta sněžit. A Yetti rychle roste – až do výšky dva a půl metru.



Zatímco se městečko pomalu noří do sněhu a ledu, Nemo se začíná potit. Protože, jak se takový Yetti asi dá schovat? Nemo a jeho přátelé Béda a Otka mají co dělat, aby všechno zvládli. Podaří se jim to? Příběh tří přátel a velkého Yettiho zaujme napínavou zápletkou, spoustou dobrodružství a legrace.



Charlotte Habersack je německá autorka několika dětských knih. Kromě psaní románů pro nejmenší se živí také jako scenáristka. Tomu předcházela její kariéra divadelního editora.



