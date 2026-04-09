Ceněná dystopie o bezútěšné budoucnosti. Audiokniha Neopouštěj mě s 40% slevou

Ve výběrové škole Hailsham plyne vše zdánlivě po anglicku: upjatě a spořádaně. A tak i trojice studentů, která tu utvořila milostný pakt, svědomitě respektuje, že zdejší vychovatelé vyžadují perfektní zdraví, umělecké nadání a loajální plnění nezvykle pojmenovaných úkolů.
Jenže do elitního Etonu, Harrow nebo Winchesteru – natožpak do kouzelnických Bradavic – má toto venkovské učiliště daleko a připomíná spíš dům hrůzy na samotě. I s ochranitelskou vypravěčkou Kathy, vznětlivým Tommym a odbojnou Ruth se v „krásném novém světě“ za plotem areálu počítá pro něco neslýchaného.
A nejhorší na jejich osudu je, že jim čísi zrůdnost namydlila schody: není jim totiž dáno nahlédnout pravdu o své existenci, jíž se zmateně řítí vstříc, dokud sám autor nestrhne závoj jejich nevinnosti.
Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook
Ve svém oceňovaném románu přišel japonský spisovatel Kazuo Ishiguro s příběhem, který nabourat pochybné jistoty ostrovního způsobu života.
Podezřele úhledná, místy až uhrančivá pokřivenost tragického příběhu – číhající ve všech Ishigurových románech jako morální test – ústí v naléhavou dystopii o bezútěšné budoucnosti, přešlapující dost možná už za nejbližším rohem.
Dílo se dostalo mezi šestici adeptů Man Bookerovy ceny 2005 a často se objevuje v žebříčcích nejvýznamnějších próz jednadvacátého století. Ve filmové adaptaci režiséra Marka Romaneka se hlavních ženských rolí ujaly Carey Mulligan a Kiera Knightley.
Audioknihu čte Kateřina Císařová.