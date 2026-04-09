Ceněná dystopie o bezútěšné budoucnosti. Audiokniha Neopouštěj mě s 40% slevou

Román Neopouštěj mě je považován za dosud jedno z nejzásadnějších prozaických děl jednadvacátého století. Japonský spisovatel Kazuo Ishiguro v něm vypráví příběh o bezútěšné budoucnosti odehrávající se v uhlazených kulisách výběrové školy. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Ve výběrové škole Hailsham plyne vše zdánlivě po anglicku: upjatě a spořádaně. A tak i trojice studentů, která tu utvořila milostný pakt, svědomitě respektuje, že zdejší vychovatelé vyžadují perfektní zdraví, umělecké nadání a loajální plnění nezvykle pojmenovaných úkolů.

Jenže do elitního Etonu, Harrow nebo Winchesteru – natožpak do kouzelnických Bradavic – má toto venkovské učiliště daleko a připomíná spíš dům hrůzy na samotě. I s ochranitelskou vypravěčkou Kathy, vznětlivým Tommym a odbojnou Ruth se v „krásném novém světě“ za plotem areálu počítá pro něco neslýchaného.

A nejhorší na jejich osudu je, že jim čísi zrůdnost namydlila schody: není jim totiž dáno nahlédnout pravdu o své existenci, jíž se zmateně řítí vstříc, dokud sám autor nestrhne závoj jejich nevinnosti.

Ve svém oceňovaném románu přišel japonský spisovatel Kazuo Ishiguro s příběhem, který nabourat pochybné jistoty ostrovního způsobu života.

Podezřele úhledná, místy až uhrančivá pokřivenost tragického příběhu – číhající ve všech Ishigurových románech jako morální test – ústí v naléhavou dystopii o bezútěšné budoucnosti, přešlapující dost možná už za nejbližším rohem.

Dílo se dostalo mezi šestici adeptů Man Bookerovy ceny 2005 a často se objevuje v žebříčcích nejvýznamnějších próz jednadvacátého století. Ve filmové adaptaci režiséra Marka Romaneka se hlavních ženských rolí ujaly Carey Mulligan a Kiera Knightley.

Audioknihu čte Kateřina Císařová.

