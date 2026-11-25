Když otec a matka osmileté Daisy nahlásí její zmizení z večírku, který pořádali na zahradě rodinného domu, inspektor Adam Fawley se soustředí především na výslechy lidí, kteří děvčátko znali. Ze zkušenosti totiž ví, že v devíti případech z deseti je únoscem dítěte někdo blízký.
Navíc celá rodina reaguje poněkud zvláštně - matka se při výslechu soustředí především na to, jak vypadá a působí, otec se chová chladně a nepřístupně. A pak je tu Daisyn zakřiknutý a nemluvný starší bratr, který zjevně něco tají.
Fawley hraje o čas a pokouší se najít nějaké vodítko, jenže dívenka jako by se propadla do země - nikdo nic neviděl, nikdo nic neví. Holčička možná dokonce nebyla ani na zahradním grilování, z něhož měla zmizet.
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Všichni však mají na událost svůj názor, o který se neváhají podělit na sociálních sítích. Hlas lidu neváhá odsoudit kohokoli dřív, než tak učiní zákon.
Britská spisovatelka Cara Hunter si vydáním detektivky splnila sen – sama totiž byla do té doby jejich vášnivou čtenářkou. Vzhledem ke značnému úspěchu knihy se následně rozhodla napsat i další romány s postavou inspektora Fawleyho.
„Autorka má výborný přehled o současných trendech a k dokreslení případu hojně využívá sociální sítě a online média. Nejpůsobivější na románu je zobrazení sebestředné matky, jejíž neschopnost milovat vlastní děti vede k rozuzlení, které vám vyrazí dech,“ popsal její debut recenzent The Times.
Audioknihu čtou Honza Hájek a Magdaléna Borová.