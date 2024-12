10 nejlepších seriálů, které možná neznáte. Sledujte na Maxu s iDNES Premium

1 Barry

Barry je nájemný vrah, který objeví svou vášeň pro herectví, což je na první pohled absurdní kombinace, ale právě díky ní je seriál tak jedinečný. Bill Hader nejen skvěle hraje hlavní roli, ale také se podílí na režii a scenářích. Seriál se mistrně pohybuje mezi černým humorem a vážnými okamžiky, kdy Barry bojuje s tím, že ho jeho temná minulost stále dohání. Vtipné dialogy, nečekané zvraty a skvělé vedlejší postavy dělají z Barryho jedno z nejlepších komediálních dramat současnosti. A když dojde na akci, nemá Barry moc konkurence.

2 Knick: Doktoři bez hranic

Steven Soderbergh, oscarový režisér známý svou posedlostí detaily, nám přináší pohled na svět medicíny na počátku 20. století, kdy se chirurgové teprve učili věci, které dnes považujeme za samozřejmost. Clive Owen zde exceluje jako doktor John Thackery, vizionářský, ale také závislostmi zmítaný chirurg. Ocitáme se ostatně v době, kdy se heroin používal jako běžný lék proti bolesti. Seriál vás vtáhne do drsného prostředí nemocnice Knickerbocker, kde se snoubí fascinující pokrok s otřesnými podmínkami. Pokud vás baví seriály jako House, Knick vás nadchne – ale tentokrát to bude s dávkou historického realismu.

3 Sektor

Nahlédněte do světa vysokých financí a jejich brutálního zákulisí. Sektor je strhující drama o mladých bankéřích, kteří se snaží prorazit v londýnském finančním světě, kde platí, že vítězí jen ti nejsilnější. Seriál sleduje nejen jejich profesionální ambice, ale také osobní vztahy, které jsou často stejně chaotické a toxické jako jejich kariéry. Pokud jste milovali seriál Boj o moc (Succession), je Sektor dobrou náhražkou.

4 Viceprezidentka

Politická satira, která je neuvěřitelně vtipná a ostrá jako břitva. Julianna Louis-Dreyfus exceluje v roli viceprezidentky, která se snaží obstát v politickém chaosu, ať už jde o její ambice, nebo zoufalé pokusy zamaskovat skandály. Skvělý scénář plný sarkasmu a nezapomenutelných hlášek dělá z Viceprezidentky seriál, který by neměl uniknout žádnému fanouškovi chytrého humoru. Navíc na něm pracovalo dost lidí, kteří stojí i za Bojí o moc.

5 Tohle bude bolet

Ben Whishaw v hlavní roli porodního lékaře, který se snaží zvládat neskutečný tlak práce v britském zdravotnictví. Seriál je založený na memoárech Adama Kaye a nebere si servítky – ukazuje jak vyčerpávající, tak dojemné a zábavné momenty této profese. Kombinace humoru a syrové reality dělá z Tohle bude bolet jedinečný zážitek, který vás na konci nechá úplně emocionálně vyšťavené.

6 Pozůstalí

Co byste dělali, kdyby z ničeho nic zmizelo 2 % světové populace? Pozůstalí se nezaměřují na to, co zmizení způsobilo, ale spíše na to, jak se lidé vyrovnávají s touto nevysvětlitelnou ztrátou. Emocionálně intenzivní série, plná filozofických otázek a dost nečekaných zvratů. Pozůstalí vás donutí přemýšlet o životě, smrti a víře.

7 Outsider

Zločin a nadpřirozeno – tahle kombinace funguje skvěle, zvlášť když vychází z pera Stephena Kinga. Outsider začíná jako detektivka, když je maloměsto šokováno brutální vraždou malého chlapce. Jak vyšetřování pokračuje, přibývá podivných a nevysvětlitelných jevů. Seriál mistrně kombinuje napětí s atmosférickým hororem, klasickou detektivku, kde ale detektivní postupy naráží na nevysvětlitelné události.

8 Stanice 11

Postapokalyptické drama, které ukazuje, co se stane, když svět zasáhne smrtící pandemie (nepřipomíná vám to něco?). Ale nejde jen o chaos a boj o přežití – Stanice 11 je příběhem o naději, kreativitě a hledání smyslu v novém světě. Sledujeme osudy několika postav v různých časových rovinách, jejichž životy se proplétají. Pokud hledáte něco jiného než klasické apokalyptické příběhy, tohle je pro vás.

9 Uzavřený kruh

Ještě jednoho Stevena Soderbergha tu dáme. Uzavřený kruh je šestidílný thriller o únosu, který má nečekané důsledky pro různé postavy v New Yorku. Každá epizoda odhaluje nové spojitosti, které vás přinutí držet se u obrazovky až do samotného finále. Pokud máte rádi chytré thrillery plné překvapení, tohle je přesně pro vás.

10 Někdo, někde

Sam je obyčejná žena z Kansasu, která se po smrti své sestry snaží najít nový smysl života. Seriál si vás získá svou upřímností, humorem a schopností zachytit ty nejmenší momenty, které v životě skutečně něco znamenají. Původem komička Bridget Everett v hlavní roli podává výkon, který je zábavný i dojemný, a vysloužil jí i několik nominací na herecké ceny.

