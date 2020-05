Nejlépe hodnocené filmy, které si můžete pustit na měsíc zdarma

V televizi nic neběží a chcete vidět něco kvalitního. Nebo jste propásli nějakou klasiku, kterou všichni vychvalují do nebes a rádi byste zjistili, co na ní všichni vidí. Tohle jsou nejlépe hodnocené filmy podle světové filmové databáze a všechny si můžete pustit na HBO GO, kam získáte přístup na měsíc zcela zdarma díky členství v iDNES Premium.