10 nejlepších filmů, které teď můžete vidět na Voyo a možná je neznáte

10 Za každou cenu (Hell or High Water)

Moderní western s hudbou od Nicka Cava? Ačkoli Za každou cenu nedostalo nakonec žádného Oscara (ale film získal čtyři nominace včetně kategorie nejlepší film, scénář či herec), řada kritiků ho řadila mezi desítku nejlepších filmů, které vznikly v roce 2016. Dva bratří se v zoufalém pokusu o záchranu rodinné farmy rozhodnou vyloupit banku. Do cesty se jim připlete šerif, který je nehodlá nechat odejít bez postihu.

9 Zlo s lidskou tváří (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile)

Chtěli byste vědět, jak to bylo z nejznámějším sériovým vrahem Tedem Bundym, kterého zde hraje hvězda teenagerských srdcí Zac Efron? Zlo s lidskou tváří je adaptací knihy od manželky Teda Bundyho, která si odmítala připustit, že by její muž mohl být brutální sériový vrah.

8 3:10 Vlak do Yumy (3:10 to Yuma)

Hvězdně obsazený, drsný western s Christianem Balem a Russellem Crowem. Druhý jmenovaný hraje bezcitného pistolníka, který chce se svou bandou přepadnout poštovní dostavník. Je ale chycen a Christian Bale jako rančer Dan ho musí doprovodit k soudu. Nelítostní zabijáci jsou jim ale v patách... Film natočil James Marigold, autor Logan: Wolverine nebo Le Mans 66.

7 Ucho

Na Voyu je spousta skvělých českých filmů, například Pelíšky, Vesničko má středisková, Marečku, podejte mi pero, Vrchní, prchni, ale ty všechny znáte. Viděli jste ale asi nejlepší film s Jiřinou Bohdalovou, který byl spoustu let zavřený v trezoru a promítat se mohl až po roce 1989? Jiřina Bohdalová zde hraje ženu ministerského náměstka v podání Radoslava Brzobohatého, kteří se vracejí z večírku, ale doma nejsou sami. Ucho je totiž odposlouchávací zařízení tajné policie. Skvělé klaustrofobické drama natočil Karel Kachyňa.

6 Warrior

Milujete Toma Hardyho? A co navíc Tom Hardy téměř pořád nahoře bez? Hlavními hrdiny jsou dva bratři, kteří se rozešli ve zlém, ale do jednoho zápasnického ringu je svede nejvyšší finanční odměna v historii MMA…

5 Kladivo na čarodějnice

Další z českých klasik, na které spousta tuzemských diváků zapomíná. Legendární snímek Otakara Vávry vychází z dochovaných soudních zápisů z čarodějnických procesů z let 1678-1695. Inkvizitor Boblig, povolaný do města Šumperka, aby vyšetřil přestupek jedné žebračky, zkonstruuje proces, jehož metody zaručují doznání všech obžalovaných. Proti spořádaným a ušlechtilým občanům se náhle vynoří moc, která pod rouškou očišťování kraje od čarodějnic sleduje pouze vlastní obohacení a která neváhá pro tento cíl ničit všechny odpůrce a obětovat životy desítek nevinných lidí... Skoro jako v padesátých letech, že?

4 Room

Film, o kterém se hodně mluvilo během oscarové sezóny a sošku nakonec dostala Brie Larson, budoucí Ms. Marvel, která zde hraje matku starající se o chlapce Jacka, jež prožil celý život v jedné místnosti. Proč? Nechceme moc prozrazovat, ale vysvětlení je docela depresivní. Sami se na tenhle napínavý skvost podívejte.

3 Na špatné straně (Dragged Across Concrete)

Pokud máte silný žaludek a jen tak vás nerozhodí trocha násilí a brutality, rozhodně by vám neměl uniknout nejlepší film s Melem Gibsonem za posledních několik let. Hraje tam otupělého policejního veterána, který je suspendován, když se objeví záznam, jak se nelítostně chovají s jeho mladším kolegou (Vince Vaughn) k podezřelým. Přesto se vydávají do hlubin podsvětí, aby ukázali svou pravdu.

2 Tísňové volání (The Guilty)

Na Netflixu se teď můžete podívat na předělávku právě tohoto dánského snímku z roku 2018 s Jakem Gyllenhaalem, ale originál je prostě originál. Asger Holm, bývalý policista, kterému byla přidělena služba na tísňové lince, odpoví na volání od unesené ženy. Když je hovor náhle přerušen, začíná po ženě a jejím únosci pátrat. S telefonem jako jediným nástrojem, obklopen stěnami kanceláře vstoupí Asger do závodu s časem, aby zachránil ohroženou ženu. Napětím nebudete dýchat.

1 Parazit (Parasite)

O Parazitovi jste zajisté slyšeli, však v roce 2019 posbíral obrovskou spoustu Oscarů, ale viděli jste ho opravdu? Stojí za to. Nezaměstnaná rodina se v něm rozhodne infiltrovat rodinu zámožného byznysmana a jak už je u korejských filmů zvykem, všechno se to tak nějak zvrhne. Rozhodně neodhadnete, jakým směrem se ten film bude ubírat.

