10 nejlepších filmů, které najdete na Maxu. Zdarma k iDNES Premium

1 Blade Runner

Sci-fi klasika všech klasik. Ridley Scott na svém vrcholu. Ačkoli je to film, který vznikl v roce 1982, ani trochu nezestárnul. Dokonce ani trikově. Ocitáme se v blízké budoucnosti, kdy věda pokročila natolik, že začaly vznikat replikanti – klony lidí, které jsou k nerozeznání od skutečných. Liší se jen tím, že žijí pouze čtyři roky. Po vzpouře mají zákaz vstupu na Zemi a Rick Deckard (Harrison Ford) je členem jednotky Blade Runner, která má rebelující replikanty pochytat. Mimochodem, na Maxu najdete i pokračování Blade Runner 2049, které natočil Denis Villeneuve. O něm tu ještě bude zmínka.

2 Trilogie Pán prstenů

Co napsat o téhle fantasy sáze od Petera Jacksona, co ještě nebylo napsáno? Všechno začalo knihami J. R. R. Tolkiena, které Jackson přetavil do monumentální filmové trilogie, která změnila svět kinematografie. Velkolepá výprava, dechberoucí krajiny Nového Zélandu a epický příběh boje dobra se zlem – to všechno dělá z Pána prstenů dílo, které patří na seznam povinné filmové četby. Ať už se vracíte ke Společenstvu prstenu, Dvěma věžím, nebo zakončení celé ságy v Návratu krále, vždy vás čeká úžasný filmový zážitek. Na Maxu najdete všechny tři díly pohromadě, takže si můžete užít pořádný maraton. Je tam i trilogie Hobit.

3 Potomci lidí

Mexický režisér Alfonso Cuarón po asi nejlepším díle Harryho Pottera (mluvíme o vězni z Azkabanu, samozřejmě) natočil na první pohled docela nenápadný sci-fi snímek z budoucnosti, kdy ženy přestaly rodit. Lidstvu hrozí vyhynutí, společnost je zmítaná násilím a v takových podmínkách žije Theo (Clive Owen), ze kterého se nakonec stane nejméně pravděpodobný spasitel lidstva. Poslední nadějí je jediná žijící těhotná žena, kterou musí ochránit. Jde o dechberoucí snímek od první scény, akce je tu natáčena neskutečným způsobem na jeden záběr bez střihů. Pokud jste stále neviděli, doporučujeme to napravit.

4 Jurský park

Na Maxu najdete všechny díly této filmové série, včetně nejnovějších Jurských světů, ale co si budeme povídat – první film Stevena Spielberga z roku 1993 zůstává dodnes nepřekonán. Ve své době to byla nejen revoluce v digitálních efektech (které byly tak kvalitní, že nevypadají zastarale ani dnes), ale i v tom, jak napínavý, dramatický a skvěle zahraný může být hollywoodský velkofilm. Byl to i snímek, který stál za celou renesancí dinosaurů, které děti milují do dnešních dní.

5 Hanebný pancharti

Quentin Tarantino natočil spoustu skvělých filmů. Na Maxu si můžete pustit i Nespoutaný Django nebo Osm hrozných, ale Hanebný pancharti o židovském komandu, které to jde do Evropy nandat náckům, to je Tarantino na svém jasném vrcholu. Od úvodní scény, ve které exceluje nacistický důstojník Hans Landa v podání Christophera Waltze (za svou roli dostal zcela zaslouženě Oscara), při které člověk napětím ani nedýchá, po velkolepé finále a nespočet scén mezi tím, Hanebný pancharti jsou etalonem dokonalého filmu.

6 Duna a Duna: Část druhá

Adaptace knih Franka Herberta, která byla považována za téměř nezfilmovatelnou (v osmdesátých letech se o to pokusil David Lynch a moc se to nepovedlo). Režisér Denis Villeneuve ale ukázal, že to lze a vznikl epický hollywoodský spektákl, který se stal kinohitem. Nyní můžete krásu jeho režijního vedení sledovat hezky z domova – nejlépe vzestup Paula Atreida v mesiáše oceníte s velkou 4K televizí a dobrým zvukem.

7 V Bruggách

Dokonalá ukázka takzvaného malého filmu, který se stal ve skutečnosti velkým. Kultovním. Zabijáci Ray a Ken v podání Colina Farrella a Brandana Gleesona, jsou po nepovedené akci v Londýně uklizeni do malého městečka na severu Belgie, kde se stávají nečekanými turisty. Nakonec se ale všechno, jak se dá očekávat, poněkud zvrtne. V Bruggách je hodně černá komedie plná absurdit, politicky nekorektní podívaná, která kombinuje tragické situace se situační komedií.

8 Fargo

Bratři Coenové na svém vrcholu. Fargo je černohumorný krimi thriller, který s neuvěřitelnou lehkostí balancuje mezi napětím a absurdním humorem. Frances McDormand tu září v roli těhotné šerifky Marge, která řeší bizarní případ únosu, jenž se strašně rychle zvrtne. K tomu skvělé výkony Williama H. Macyho a Stevea Buscemiho, zasněžená Minnesota jako kulisa a nezapomenutelný soundtrack. Fargo si vysloužilo Oscary i status kultovní klasiky. Pokud jste ještě neviděli, je na čase zjistit, proč se o tomto filmu stále mluví.

9 Počátek

Vybrat jeden z filmů Christophera Nolana do tohoto článku je poměrně těžký úkol. Na Maxu najdete jeho batmanovskou trilogii, Dunkerk i Tenet. Ale Počátek, mnohovrstevnatý thriller, který svého času divákům zamotal hlavu a zároveň je přikoval k obrazovkám, zaujímá přední místo. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je specialista na krádeže snů, ale tentokrát dostane za úkol něco mnohem náročnějšího – vložit myšlenku do cizí mysli. Film sází na dechberoucí vizuály, geniálně propletený příběh a neustálé hraní s tím, co je realita a co sen. Počátek je přesně ten typ filmu, o kterém budete ještě dlouho přemýšlet.

10 Sociální síť

David Fincher vzal zdánlivě obyčejný příběh vzniku Facebooku a vytvořil z něj strhující drama o ambicích, zradách a genialitě. Jesse Eisenberg v roli Marka Zuckerberga skvěle ztvárnil mladého outsidera, který se stal jedním z nejmocnějších lidí planety. Díky brilantnímu scénáři Aarona Sorkina, ostrým dialogům a geniální hudbě Trenta Reznora a Atticuse Rosse je Sociální síť dokonalou ukázkou, jak poutavé může být vyprávění o technologické revoluci. A hlavně o lidech za ní.

