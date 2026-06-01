Dystopie z náboženské sekty budoucnosti. E-kniha Nehodné zdarma

Svět, jak ho známe, zmizel po blackoutu, válkách o vodu a ekologických katastrofách. Počasí se v řádu několika hodin může změnit z ledového na horoucí, voda a vzduch jsou kontaminované toxickými látkami, zvířata ani příroda už téměř neexistují a přežilo jen málo lidí.
V této bezútěšné současnosti žije skupina žen uzavřených v Domě Svatého bratrstva, náboženské sektě s přísnou hierarchií, jíž vládne železnou rukou sadistická Sestra představená. Nad ní stojí už jen tajemný „On“, kterého členky sekty nesmějí spatřit, dokud nejsou prohlášeny za vyvolené.
A po tom touží i jedna z „nehodných“, jak jsou řadové členky sekty nazývány. Vypráví příběh, psaný tajně noc co noc, aby se jednoho dne někdo dozvěděl, co všechno se za těmito zdmi děje: mučení, oběti a děsivé obřady ve jménu osvícení.
Vzpomíná na to, co se dělo předtím, než do Domu přišla, a zaznamenává i to, co se odehrává po tom, kdy do sekty přibude Lucía, mimořádná dívka s mimořádnými schopnostmi.
Působivou dystopii napsala oceňovaná argentinská spisovatelka Agustina Bazterrica. Ta se nejvíce proslavila románem Znamenitá mrtvola, za který získala prestižní argentinské literární ocenění Premio Clarin de Novela.