Rudišova láska k vlakům. Audiokniha Návod k použití železnice se 40% slevou

Nechybělo moc a česká i německá literatura mohla být o jednoho talentovaného spisovatele chudší. Jaroslava Rudiše to k železnici táhlo odjakživa, jenže kvůli oční vadě ho nakonec k „modré armádě“ nevzali - na rozdíl od dědečka výhybkáře, bratrance strojvedoucího nebo strýce, který sloužil jako výpravčí a pak i přednosta stanice.
Stará láska však na rozdíl od lokomotiv nerezaví, a tak se koleje, vlaky i nádraží staly leitmotivy jeho literárních děl, včetně zfilmovaného komiksu Alois Nebel či oceňovaného románu Winterbergova poslední cesta.
A protože fascinace železnicí jde v autorově případě ruku v ruce s ohromným množstvím vědomostí a kilometrů nacestovaných po celé Evropě, bylo zřejmě jen otázkou času, kdy Rudiš přijde se svébytným návodem k jejímu používání.
Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook
Barvité vyprávění o cestách a setkáních ve vagonech mezinárodních rychlíků i zadýchaných lokálek se odehrává v Itálii, ve Skandinávii, na Balkáně... A přesto nechybí ani řada tuzemských epizod, vybízejících české posluchače k prožití vlastních železničních dobrodružství.
Vznikla nevšední autobiografie, milostný dopis adresovaný železnici a také průvodce evropskými dějinami zahalenými dýmem. Titul se štemplem německého bestselleru slibuje prvotřídní jízdu.
Audioknihu čte sám autor Jaroslav Rudiš, režii obstaral Michal Bureš.