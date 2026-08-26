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Rudišova láska k vlakům. Audiokniha Návod k použití železnice se 40% slevou

Autor:
  5:40
Návod k použití železnice

Návod k použití železnice | foto: OneHotBook

Jaroslav Rudiš
Jaroslav Rudiš při Měsíci autorského čtení v Brně
Jaroslav Rudiš při Měsíci autorského čtení v Brně
Jaroslav Rudiš při Měsíci autorského čtení v Brně
13 fotografií

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Oceňovaný český spisovatel Jaroslav Rudiš přišel s nezvykle zpracovanou cestovatelskou příručkou. Do titulu Návod k použití železnice promítl svou lásku k vlakové dopravě, zároveň jde svým způsobem i o jeho autobiografii. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Nechybělo moc a česká i německá literatura mohla být o jednoho talentovaného spisovatele chudší. Jaroslava Rudiše to k železnici táhlo odjakživa, jenže kvůli oční vadě ho nakonec k „modré armádě“ nevzali - na rozdíl od dědečka výhybkáře, bratrance strojvedoucího nebo strýce, který sloužil jako výpravčí a pak i přednosta stanice.

Stará láska však na rozdíl od lokomotiv nerezaví, a tak se koleje, vlaky i nádraží staly leitmotivy jeho literárních děl, včetně zfilmovaného komiksu Alois Nebel či oceňovaného románu Winterbergova poslední cesta.

A protože fascinace železnicí jde v autorově případě ruku v ruce s ohromným množstvím vědomostí a kilometrů nacestovaných po celé Evropě, bylo zřejmě jen otázkou času, kdy Rudiš přijde se svébytným návodem k jejímu používání.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Barvité vyprávění o cestách a setkáních ve vagonech mezinárodních rychlíků i zadýchaných lokálek se odehrává v Itálii, ve Skandinávii, na Balkáně... A přesto nechybí ani řada tuzemských epizod, vybízejících české posluchače k prožití vlastních železničních dobrodružství.

Vznikla nevšední autobiografie, milostný dopis adresovaný železnici a také průvodce evropskými dějinami zahalenými dýmem. Titul se štemplem německého bestselleru slibuje prvotřídní jízdu.

Audioknihu čte sám autor Jaroslav Rudiš, režii obstaral Michal Bureš.

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