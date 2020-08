Komedie zdarma Našrot. Jak se zvrhne párty před důležitou zkouškou?

Aby mohl být film distribuován do Číny, připravili režiséři také druhou verzi přizpůsobenou právě tomuto trhu. Na začátek a konec přidali nové scény. Hlavní hrdina zde vystupuje jako čínský student, který se přijel vzdělávat na americkou univerzitu. Poté, co pozná západní způsob života plný nespoutané zábavy, se pokorně vrací do své vlasti.