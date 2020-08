Usekané ruce dívek. Italský thriller Našeptávač jako e-kniha se slevou 50 %

V lese se najde pohřbených šest useknutých rukou. Jsou uspořádány do podivného kruhu a zdá se, že patří pohřešovaným dívkám ve věku od osmi do třinácti let. Zbytky těl se však objevit nepodaří.



Případ dostane na starost kriminolog Goran Gavila. Nerudný, vzpurný muž musí spolupracovat s mladou policistkou Milou Vasquezovou, která má pověst odbornice na případy pohřešovaných dětí. Je totiž poznamenaná svou vlastní tragickou minulostí, která v ní zanechala nezhojené rány a připravila ji o schopnost něco cítit.

Jde o výbušný, ale podivným způsobem fungující vztah. A když v lese odhalí další tajemství, mají své životy navzájem v rukou víc než dříve.

Oceňovaný thriller se dočkal velkého ohlasu. „Našeptávač rozpoutal podobnou bouři jako romány Stiega Larssona. Tento román je výjimečný - provokuje, je inteligentní a nepoddajný,“ shrnuje český distributor.



Autorem je italský spisovatel, scenárista a režisér Donato Carrisi. Našeptávač byl jeho debutovým románem. Svou režijní prvotinu představil v roce 2017, film La ragazza nella nebbia vycházel z jeho stejnojmenného románu.



