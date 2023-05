Co zažil hoch, který na několik měsíců zmizel? Audiokniha Nalezený zdarma

Jedenáctiletý Evan se neopozdil - on totiž z ragbyového tréninku domů nakonec nedorazil. Policejní tým vedený svéráznou inspektorkou se pouští do pátrání. Nenachází však žádné svědky chlapcova zmizení z autobusové zastávky, kde se rozloučil s kamarádem.

Otec a matka propadají zoufalství a každý mu čelí po svém. Po několika měsících, kdy už se vyšetřovatelé pozvolna soustředí na nové případy a o hochovo zmizení média skoro nezavadí, se pohřešovaný nečekaně objeví. Tím však hrůza nekončí.

Evan nejenže odmítá popsat, co zažil, ale dokonce nekomunikuje vůbec. Samota a ticho jeho pokoje jsou pro něj jediným bezpečným útočištěm. A když se zakrátko ztratí další dítě, nezbývá než se pokusit zamlklého školáka rozmluvit. Dřív, než bude pozdě.

Autorkou temného thrilleru je britská spisovatelka, která píše pod pseudonymem Erin Kinsley. Svůj soukromý život si střeží, aby mohly o to hlasitěji promlouvat postavy jejích románů. Kromě Nalezeného jí v Británii vyšly také knihy Innocent a Missing. Právě vydává svůj další román Someone You Know.

Audioknihu čte Klára Cibulková.