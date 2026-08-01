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Detektivka Agathy Christie z Egypta. Audiokniha Nakonec přijde smrt zdarma

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Nakonec přijde smrt | foto: OneHotBook

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Příběh Nakonec přijde smrt od legendární královny detektivek Agathy Christie je zasazen do prostředí starověkého Egypta. Kdo má na svědomí smrt vychytralé milenky zádušního kněze? Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu s napínavým příběhem zdarma.

Ovdovělé Reniseneb, jediné dceři zádušního kněze Imhotepa, připadá po návratu do rodného domu vše při starém. Ovšem jen do chvíle, než se ze svého statku na severu vrátí její otec a pán. Po životodárném Nilu s ním totiž připlula nová konkubína, jejíž přítomnost v domácnosti za chvíli nemůže nikdo vystát.

Nofret sice oplývá mládím i půvabem, ale jak se brzy ukazuje, je to také vychytralá intrikánka. Jakmile Imhotep znovu odjede zpět do Mennoferu, vztahy v domě se vyostří, jeho zákeřné milence se začnou dít drobné nehody, až nakonec dojde k otevřenému střetu.

Imhotep je zklamán tím, jakého přijetí se dívce dostalo, a pohrozí svým synům, že je vydědí. Vypjatá situace vyvrcholí nenadálou Nofretinou smrtí. Nejen Reniseneb tuší, že oběť z útesu nejspíš nespadla náhodou.

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Detektivku Nakonec přijde smrt situovala legendární Agatha Christie do starověkého Egypta, konkrétně do doby asi 2000 let před naším letopočtem. Jde o jedinou autorčinu knihu, v níž po konzultaci změnila závěr příběhu.

Nejznámějšími hrdiny slavné spisovatelky zůstávají Hercule Poirot a slečna Marplová. Její dílo zahrnuje osm desítek románů, povídkových knih a divadelních her. Ve svém žánru se stala nejprodávanější autorkou všech dob.

Audioknihu čte Klára Sedláčková Oltová.

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