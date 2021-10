Kdo zastaví smrtící vir? Thriller Na konci října v audioknize s 40% slevou

Elitní mikrobiolog Henry Parsons se na ženevské konferenci WHO dozví o nákaze v internačním táboře Kongoli u Jakarty, která zabíjí mladé vězně i jejich lékaře. Měl se sice vrátit do Atlanty včas na oslavu synových narozenin, nicméně letí domů přes Indonésii, aby situaci prověřil.

Desítky promodralých mrtvol ho přinutí uzavřít tábor i sebe do karantény, ale po jejím uplynutí se ukáže, že jednu osobu opominul. Ba co víc, taxikář Bambang mezitím vyrazil s miliony muslimů na tradiční pouť do Mekky!

Pro Henryho začíná závod s časem, protože navzdory heroickému úsilí tisícovek zdravotníků se smrtící virus nazvaný kongoli šíří světem jako v Apokalypse a zaútočí také na jeho blízké. Hroutí se státy, ekonomiky i datové sítě, sílí panika, chaos a zločinnost.

Za soumraku civilizace se v americké vládě formuje skupinka přesvědčená o tom, že kongoli je součástí biologické války. Chystá se na domnělý úder razantně odpovědět.

„Pozoruhodná kniha i bez paralel s dnešní situací, které ji příjemně okořeňují. Hlavní hrdina se na prvních pár desítkách stran jeví jako každým coulem kladná, skoro až nudně nekomplikovaná postava, leč posléze se ukazuje, že i on musí bojovat s démony minulosti,“ napsal o prorockém thrilleru od držitele Pulitzerovy ceny server iliteratura.cz.

Audioknihu čte Jan Šťastný.