Erotický román Na kolenou od jedné z nejprodávanějších autorek. E-kniha zdarma

Když Cameron požádal lásku svého života, aby si ho vzala, dala mu Maya Jacobsová, svázaná odpovědností za péči o svou problémovou matku, jedinou odpověď, kterou mohla.

O několik let později, zakořeněná v bezduché pracovní rutině, se rozptyluje od přetrvávající lítosti svého rozhodnutí životním stylem „tvrdě pracovat a užívat si života“. Ten zaručuje, že se už nikdo do jejího srdce znovu nedostane.

Cameron Bridge strávil posledních pět let v armádě, kde se pokoušel uniknout bolestivé vzpomínce na ztrátu Mayi. Poté, co v poušti bojoval ve své vlastní válce, začal nový život v New Yorku po boku svých sourozenců, Olivií a Darrenem. Osud je však svede opět dohromady.



Může Cameron v srdci města plného nadějí a stínů najít dívku, již kdysi miloval, v té ženě, kterou se stala? Lehce psychologický příběh románu je protkaný erotickou linkou.



Bestsellery Meredith Wild se pravidelně umisťují na vysokých příčkách žebříčků deníků New York Times a USA Today. Autorka, která žije s manželem a třemi dětmi na Floridě, se považuje za fanynku technických vymožeností, miluje whisky a jakoukoli romantiku.



