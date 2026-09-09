Znáte myšlení naruby? Proměňte „ale“ v „ano“. Světový bestseller jako e-kniha zdarma

Představte si, že dostanete skvělý nápad, ale vaše okolí je samé „ale“.
„Je to hezký nápad, ale my to zkoušeli a nefungovalo to.“
„Je to hezký nápad, ale neměli bychom to nechat na někdy jindy?“
„Je to hezký nápad, ale co když to nebude fungovat?“
V mezinárodním bestselleru se seznámíte se silou omdenken: myšlení naruby. Toto holandské umění vám pomůže vymanit se z osidel pesimismu a probudit v sobě vynalézavost a zvídavost, které všechna „ale“ ve vašem životě promění v „ano“.
Nizozemský spisovatel Berthold Gunster představuje patnáct způsobů, jak se oprostit od negativního myšlení a využít příležitosti, které svět nabízí. Naučte se obracet pravidla vzhůru nohama, proměňte své nedostatky v přednosti a dostaňte nepřítele na svou stranu.
Strategie a poutavé příběhy Gunstera, zakladatele filozofie omdenken, vám umožní podívat se i na ty nejnáročnější problémy z nové perspektivy.
O český překlad se postaral Michal Čermák.