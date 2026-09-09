  • Středa 9. září 2026 Daniela

Znáte myšlení naruby? Proměňte „ale“ v „ano“. Světový bestseller jako e-kniha zdarma

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Myšlení naruby | foto: Knihy Dobrovský

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Kniha Myšlení naruby nizozemského spisovatele a zakladatele filozofie omdenken Bertholda Gunstera vám pomůže odpoutat se od negativního myšlení. Ukáže vám, že každý problém se dá přeměnit v příležitost. Uživatelé iDNES Premium získají tento mezinárodní bestseller v elektronické podobě zdarma.

Představte si, že dostanete skvělý nápad, ale vaše okolí je samé „ale“.

„Je to hezký nápad, ale my to zkoušeli a nefungovalo to.“
„Je to hezký nápad, ale neměli bychom to nechat na někdy jindy?“
„Je to hezký nápad, ale co když to nebude fungovat?“

spisovatel Berthold Gunster
Myšlení naruby
2 fotografie

V mezinárodním bestselleru se seznámíte se silou omdenken: myšlení naruby. Toto holandské umění vám pomůže vymanit se z osidel pesimismu a probudit v sobě vynalézavost a zvídavost, které všechna „ale“ ve vašem životě promění v „ano“.

Nizozemský spisovatel Berthold Gunster představuje patnáct způsobů, jak se oprostit od negativního myšlení a využít příležitosti, které svět nabízí. Naučte se obracet pravidla vzhůru nohama, proměňte své nedostatky v přednosti a dostaňte nepřítele na svou stranu.

Strategie a poutavé příběhy Gunstera, zakladatele filozofie omdenken, vám umožní podívat se i na ty nejnáročnější problémy z nové perspektivy.

O český překlad se postaral Michal Čermák.

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