Muzeum slivovice v Praze vám přinese 5D zážitek. Vstupenka 1 + 1 zdarma

Muzeum slivovice při svých toulkách Prahou nemůžete minout. Touha po nevšedním zážitku vás tam jistě zavede třeba po cestě z Pražského hradu. Od Starých zámeckých schodů je to už jen, co by kamenem dohodil.

Vizovickou společnost Rudolf Jelínek není třeba sáhodlouze představovat. Každému se vybaví vůně slivovice tradičního českého výrobce ovocných destilátů. V loňském roce vzniklo slivovicové velvyslanectví dokonce i v centru Prahy, na Malé straně.



V domě ze 17. století proběhly rozsáhlé rekonstrukce a zasazený švestkový strom uprostřed nádvoří jasně říká, že slivovice je tady pánem.

Expozice s virtuálním zážitkem

Tradice společnosti Rudolf Jelínek Tradice výroby ovocných destilátů na Vizovicku sahá doložitelně až do roku 1585. Samotná společnost vznikla na konci předminulého století, v roce 1894. Její výrobky jsou známy nejen ve všech koutech České republiky, ale také všude ve světě.

Jak již název muzea napovídá, expozice je zasvěcena příběhu slivovice. A to nejen tomu historickému, ale i technologickému, etnografickému a především společenskému.

Průchod expozicí je rozčleněn do čtyř částí. První zastavení je věnováno historii páleničářství ve Vizovicích na Valašsku a osudů místních páleničářských rodin. Ústřední multiprojekce, která vás provede časem od roku 1585 až do současnosti, je velmi emotivní. Příběhy palíren jsou zasazeny do světového i republikového dění.

Motivem druhého zastavení je krajina, sady, trnky… Dvanáctimetrová projekce vás přímo pohltí. Ucítíte jarní vánek i teplo letních dnů. Zvídaví si mohou přečíst, kde a o kolik sadů společnost pečuje. Třetí dveře vedou do virtuálního světa. Zde se na pět minut skutečně stanete švestkou. V poslední části si budete připadat, jako byste se přenesli do výrobních prostor likérky - kvašení, destilace, zrání, stáčecí linka.

Dozvíte se také o kosher výrobcích, v kvízech můžete otestovat své znalosti a na závěr si můžete vyrobit vlastní etiketu. Tu vám v prodejně vytisknou a nalepí na vybranou láhev.

Tím ale exkurze nekončí. Bez ochutnávky by to nebylo ono. Součástí prohlídky je ochutnávka tří ovocných pálenek a tří typických valašských jednohubek. Nezapomněli ale i na mladší ročníky a řidiče. Ti si mohou na baru pochutnat na švestkové limonádě.

Více najdete na muzeumslivovice.cz.

Co získají členové iDNES Premium?

Díky speciálnímu kódu získáte k jedné zakoupené prohlídce druhou zcela zdarma i se základní ochutnávkou.

Jak získat ke vstupence druhou zdarma? Po kliknutí na zlaté tlačítko si vygenerujte slevový kód



Rezervujte si exkurzi přímo v muzeu na adrese U Lužického semináře 116, Praha 1

Obsluze pak ukažte vygenerovaný slevový kód a druhý vstup i s ochutnávkou budete mít zdarma



Akce platí do konce srpna 2021.