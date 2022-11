Don Quijote v netradičním uchopení Terryho Gilliama. Film zdarma k vidění

Toby býval idealistickým filmovým studentem. Jeho ztvárnění příběhu Dona Quijota, které natočil v malebné španělské vesnici, mělo obrovský úspěch.

Ale to bylo kdysi. Z Tobyho se stal arogantní a cynický režisér reklam. Peníze a sláva ho změnily k nepoznání. A tak zatímco se ve Španělsku snaží dokončit natáčení nové reklamy, užívá si s manželkou svého šéfa. Poté, co se mu dostane do rukou stará kopie jeho studentského filmu, vydává se na místo, kde před mnoha lety svůj opus vytvořil.

Z recenze Mirky Spáčilové Od první sekundy sálá z plátna nálada Španělska, do níž se vejde pašijový průvod, honička s policií, dokonce krev - „naštěstí ne moje“, ale také muslimové, takřka švankmajerovské animace jídla, mršiny, červi, zlato, rytířské souboje. Celou recenzi si přečtěte zde.

Zjišťuje, že jeho tehdejší počin měl na obyvatele ospalé vesnice strašlivý vliv. Potkává starého pomateného výrobce obuvi, který se domnívá, že je Don Quijot a Toby jeho Sancho Panza. Toby se ocitá uvězněný v bizarních fantaziích starého pána. Rozlišit realitu od fikce je pro něj stále těžší.

V průběhu svých komických a stále více surrealistických dobrodružství je muž nucen čelit tragickým důsledkům filmu, který navždy změnil naděje a sny malé vesničky. Může Toby získat zpět svou lidskost? Může Don Quijote přežít své šílenství?

Režisér Terry Gilliam, někdejší člen souboru Monty Python’s Flying Circus, si natočením této netradiční verze příběhu Dona Quijota splnil dávný sen. O první realizaci svého nápadu se neúspěšně pokoušel už v roce 2000. Hlavních rolí se zhostili Adam Driver, Jonathan Pryce či Olga Kurylenko.