Fanděte české reprezentaci na MS ve fotbale 2026. Vyhrajte balíčky za 15 tisíc

Fotbalový svátek se letos přesouvá za oceán. Světový šampionát vůbec poprvé ve své historii hostí společně tři země – Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Turnaj navíc přináší revoluční změnu v podobě rozšíření na 48 účastnických celků, což slibuje rekordní porci fotbalu, emocí a nezapomenutelných momentů na gigantických severoamerických stadionech.
Mezi světovou elitou se na turnaji představí i česká fotbalová reprezentace. Hráči budou na hřišti potřebovat maximální podporu, ať už přímo z tribun, nebo na dálku od fanoušků u televizních obrazovek. Právě proto přicházíme s jedinečnou možností, jak se na fotbalovou horečku dokonale vybavit a ukázat národní hrdost.
Kompletní výbava pro správného fanouška
Do soutěže jsme připravili tři nabité fanouškovské balíčky, z nichž každý má hodnotu rovných 5 000 Kč. Výherci se mohou těšit na luxusní set, který obsahuje naprosto vše, co ke sledování zápasů a podpoře týmu potřebují: praktický batoh, fotbalový míč, stylovou šálu, hrnek s logem, kšiltovku a lehký gymsack.
Hlavním tahákem každého balíčku je pak oficiální reprezentační dres. Každý ze tří výherních setů obsahuje jinou velikost dresu, aby si na své přišel opravdu každý. Hraje se o balíček s dresem ve velikosti S, balíček s velikostí L a balíček s velikostí XL.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, můžete vyhrát jeden ze tří fanouškovských balíčků v hodnotě 5 000 Kč.
Losovat budeme celkem 3 výherce, kteří balíček (každý s jinou velikostí dresu) získají.