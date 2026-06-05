  • Pátek 5. června 2026 Dobroslav

Fanděte české reprezentaci na MS ve fotbale 2026. Vyhrajte balíčky za 15 tisíc

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Mistrovství světa ve fotbale 2026 klepe na dveře a český národní tým se chystá na ty největší zápasy. Podpořte reprezentaci stylově! Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o tři exkluzivní balíčky s oficiálním merchem. Hodnota každého z nich je 5 000 Kč.

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Výhry k MS ve fotbale 2026

Výhry k MS ve fotbale 2026 | foto: iDNES.cz

Výhry k MS ve fotbale 2026
Vladimír Coufal si užívá gól proti Gibraltaru.
Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.
Český brankář Matěj Kováč likviduje pokutový kop irskému Brownemu v rozstřelu v...
30 fotografií

Fotbalový svátek se letos přesouvá za oceán. Světový šampionát vůbec poprvé ve své historii hostí společně tři země – Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Turnaj navíc přináší revoluční změnu v podobě rozšíření na 48 účastnických celků, což slibuje rekordní porci fotbalu, emocí a nezapomenutelných momentů na gigantických severoamerických stadionech.

Mezi světovou elitou se na turnaji představí i česká fotbalová reprezentace. Hráči budou na hřišti potřebovat maximální podporu, ať už přímo z tribun, nebo na dálku od fanoušků u televizních obrazovek. Právě proto přicházíme s jedinečnou možností, jak se na fotbalovou horečku dokonale vybavit a ukázat národní hrdost.

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Kompletní výbava pro správného fanouška

Do soutěže jsme připravili tři nabité fanouškovské balíčky, z nichž každý má hodnotu rovných 5 000 Kč. Výherci se mohou těšit na luxusní set, který obsahuje naprosto vše, co ke sledování zápasů a podpoře týmu potřebují: praktický batoh, fotbalový míč, stylovou šálu, hrnek s logem, kšiltovku a lehký gymsack.

Hlavním tahákem každého balíčku je pak oficiální reprezentační dres. Každý ze tří výherních setů obsahuje jinou velikost dresu, aby si na své přišel opravdu každý. Hraje se o balíček s dresem ve velikosti S, balíček s velikostí L a balíček s velikostí XL.

Výhry k MS ve fotbale 2026

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, můžete vyhrát jeden ze tří fanouškovských balíčků v hodnotě 5 000 Kč.

Losovat budeme celkem 3 výherce, kteří balíček (každý s jinou velikostí dresu) získají.

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