Nejstabilnější TV pro fotbalové mistrovství světa. Telly máte na 60 dní zdarma

Kdy hrají Češi v základní skupině?
Letošní světový šampionát, který hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, slibuje mimořádný zážitek. O vysílací práva pro český trh se tentokrát podělily stanice ČT sport a Nova Action. Dobrou zprávou je, že všech 104 duelů bude divákům k dispozici v přímých přenosech na těchto volně dostupných kanálech.
Obě stanice budou navíc současně vysílat ty nejdůležitější zápasy celého turnaje: všechna utkání české reprezentace, zbylé duely „české“ skupiny A, souboj o bronz a samozřejmě i velké finále. Zbývající zápasy šampionátu si pak obě televizní stanice rozdělí a odvysílají je exkluzivně.
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Fotbal v té nejvyšší kvalitě a stabilitě s Telly
I když fotbal poběží na volně dostupných stanicích, klíčové je, jak ho budete sledovat. Zvláště u nočních přenosů ze zámoří, případně u sledování na chatě, oceníte naprostou stabilitu a špičkový obraz.
Internetová televize Telly se pyšní prvenstvím v nezávislých srovnávacích testech z roku 2026 a podle dat z výzkumu agentury Skála & Šulc je se stabilitou této platformy spokojeno 95 % zákazníků. Telly totiž za poslední rok fungovala úctyhodných 99,95 % času bez jediného výpadku.
Za touto neprůstřelnou stabilitou stojí chytrá technologie. Telly využívá několik video profilů, které se automaticky a plynule přizpůsobují rychlosti vašeho připojení, aby obraz nikdy „nezamrzl“. Navíc nasazuje moderní a datově úsporný kodek H.265, kombinovaný s vysokým datovým tokem (bitrate), díky čemuž si užijete krystalicky čistý HD obraz i na pomalejším internetu (již od 4 Mbps).
Balíček Střední a RED v hodnotě 1 460 Kč zdarma
Předplatitelé iDNES Premium nyní mohou stabilitu internetové televize Telly vyzkoušet na 60 dní zcela zdarma, a to díky prémiovému balíčku Střední a doplňkovému balíčku RED.
Získáte tak více než 100 televizních kanálů pro celou rodinu. Děti se zabaví u stanic Déčko či Disney Channel, milovníci filmů u AMC a fanoušci sportu mají k dispozici Premier Sport, Nova Sport (mimo prémiové kanály 3, 4 a 5, které se zaktivují až v placené verzi) nebo Eurosport. Balíček RED pak přidává dvanáct kanálů zaměřených na lechtivou zábavu pro dospělé (včetně Hustler a Brazzers), vysílaných v HD kvalitě a bezpečně skrytých za bezpečnostním PIN kódem.
S Telly už navíc nemusíte řešit televizní program. Nabízí sedmidenní archiv, snadné přetáčení reklam (s výjimkou kanálů FTV Prima), funkci časového posunu pro pauznutí živého vysílání a možnost sledování naprosto kdekoliv – na chytré televizi, mobilu i tabletu. Běžná cena této kombinace balíčků je 730 Kč měsíčně. S iDNES Premium tak za dvouměsíční období ušetříte rovných 1 460 Kč.
Jak si správně nastavit televizi pro sledování fotbalu?
Ať už budete sledovat mistrovství světa, nebo jakýkoliv jiný sportovní přenos, existuje několik jednoduchých kroků, jak z vaší chytré televize vymáčknout ten nejlepší možný a plynulý obraz.
Nebojte se zapnout vyhlazování pohybu (Motion Smoothing)
Vyzkoušejte režim Sport