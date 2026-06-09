  • Úterý 9. června 2026 Stanislava

Nejstabilnější TV pro fotbalové mistrovství světa. Telly máte na 60 dní zdarma

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Největší fotbalový svátek letošního roku je tady. Mistrovství světa nabídne porci 104 zápasů a vy můžete být u toho v té nejvyšší možné kvalitě. Členové iDNES Premium získávají exkluzivní možnost sledovat celý turnaj – i stovky dalších pořadů – prostřednictvím internetové televize Telly na 60 dní zcela zdarma.

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Ilustrační obrázek | foto: redakce s využitím AI

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Český fotbalový tým na MS ve fotbale 2026
Internetová televize Telly
Internetová televize Telly
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Kdy hrají Češi v základní skupině?

  • Pátek 12. června, 4:00: Jižní Korea – Česko (ČT sport, Nova Action)
  • Čtvrtek 18. června, 18:00: Česko – JAR (ČT sport, Nova Action)
  • Čtvrtek 25. června, 3:00: Česko – Mexiko (ČT sport, Nova Action)

Letošní světový šampionát, který hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, slibuje mimořádný zážitek. O vysílací práva pro český trh se tentokrát podělily stanice ČT sport a Nova Action. Dobrou zprávou je, že všech 104 duelů bude divákům k dispozici v přímých přenosech na těchto volně dostupných kanálech.

Obě stanice budou navíc současně vysílat ty nejdůležitější zápasy celého turnaje: všechna utkání české reprezentace, zbylé duely „české“ skupiny A, souboj o bronz a samozřejmě i velké finále. Zbývající zápasy šampionátu si pak obě televizní stanice rozdělí a odvysílají je exkluzivně.

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Fotbal v té nejvyšší kvalitě a stabilitě s Telly

I když fotbal poběží na volně dostupných stanicích, klíčové je, jak ho budete sledovat. Zvláště u nočních přenosů ze zámoří, případně u sledování na chatě, oceníte naprostou stabilitu a špičkový obraz.

Internetová televize Telly

Internetová televize Telly se pyšní prvenstvím v nezávislých srovnávacích testech z roku 2026 a podle dat z výzkumu agentury Skála & Šulc je se stabilitou této platformy spokojeno 95 % zákazníků. Telly totiž za poslední rok fungovala úctyhodných 99,95 % času bez jediného výpadku.

Za touto neprůstřelnou stabilitou stojí chytrá technologie. Telly využívá několik video profilů, které se automaticky a plynule přizpůsobují rychlosti vašeho připojení, aby obraz nikdy „nezamrzl“. Navíc nasazuje moderní a datově úsporný kodek H.265, kombinovaný s vysokým datovým tokem (bitrate), díky čemuž si užijete krystalicky čistý HD obraz i na pomalejším internetu (již od 4 Mbps).

Internetová televize Telly

Balíček Střední a RED v hodnotě 1 460 Kč zdarma

Předplatitelé iDNES Premium nyní mohou stabilitu internetové televize Telly vyzkoušet na 60 dní zcela zdarma, a to díky prémiovému balíčku Střední a doplňkovému balíčku RED.

Získáte tak více než 100 televizních kanálů pro celou rodinu. Děti se zabaví u stanic Déčko či Disney Channel, milovníci filmů u AMC a fanoušci sportu mají k dispozici Premier Sport, Nova Sport (mimo prémiové kanály 3, 4 a 5, které se zaktivují až v placené verzi) nebo Eurosport. Balíček RED pak přidává dvanáct kanálů zaměřených na lechtivou zábavu pro dospělé (včetně Hustler a Brazzers), vysílaných v HD kvalitě a bezpečně skrytých za bezpečnostním PIN kódem.

S Telly už navíc nemusíte řešit televizní program. Nabízí sedmidenní archiv, snadné přetáčení reklam (s výjimkou kanálů FTV Prima), funkci časového posunu pro pauznutí živého vysílání a možnost sledování naprosto kdekoliv – na chytré televizi, mobilu i tabletu. Běžná cena této kombinace balíčků je 730 Kč měsíčně. S iDNES Premium tak za dvouměsíční období ušetříte rovných 1 460 Kč.

Jak si správně nastavit televizi pro sledování fotbalu?

Ať už budete sledovat mistrovství světa, nebo jakýkoliv jiný sportovní přenos, existuje několik jednoduchých kroků, jak z vaší chytré televize vymáčknout ten nejlepší možný a plynulý obraz.

Nebojte se zapnout vyhlazování pohybu (Motion Smoothing)
Pravděpodobně jste už slyšeli, že funkce „vyhlazování pohybu“ je zlo, které ničí filmový zážitek a dává filmům laciný, „telenovelový“ vzhled. U filmů je to pravda. Ale u sportu je situace opačná! Sportovní přenosy nejsou točeny s filmovým záměrem. Vyhlazování pohybu uměle dopočítává snímky mezi ty stávající, čímž zvyšuje plynulost obrazu. U fotbalu to znamená ostřejší detaily při rychlém pohybu kamery a snadnější sledování letícího míče. Tuto funkci většinou najdete v pokročilém nastavení obrazu (Advanced/Expert).

Televize Hisense řady U7Q

Vyzkoušejte režim Sport
Všechny moderní televize nabízejí přednastavené obrazové režimy (Kino, Dynamický, Živý, Sport). Doporučujeme jako první zkusit přepnout právě na režim Sport. Ten často nabízí sytější barvy a ostřejší obraz, který zvýrazní trávník i dresy hráčů. Každá televize je ale jiná – u některých značek může být tento režim až příliš „křiklavý“. V takovém případě zkuste režim Dynamický nebo se vraťte k nastavení Standard.

Co musím udělat, abych získal Telly na 60 dní zdarma?

  • Pokud máte předplatné iDNES Premium, klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte kód voucheru
  • Ten si zkopírujte a pokračujte dále dalším zlatým tlačítkem na speciální stránku pro jeho aktivaci
  • Vyplňte správně všechna požadovaná pole webového formuláře a zadejte svou platební kartu. Pro její ověření se z ní strhne 1 Kč, která vám bude do 4 dní vrácena.
  • Zaškrtněte políčko „Mám promo kód“ a do něj zkopírujte váš slevový kód
  • Emailem vám přijde jednoduchý návod pro přihlášení do Telly. Zároveň obdržíte SMS zprávou přihlašovací údaje. Okamžitě můžete začít sledovat Telly TV zdarma na 60 dní
  • Po skončení bezplatného období přejdete na placenou verzi
  • Chcete pouze využít 60 dní sledování zdarma a dále Telly nevyužijete? Jedním kliknutím můžete kdykoliv platební kartu odhlásit. Po uplynutí 60 dní sledování zdarma se automaticky služba Telly TV ukončí.

Platnost kódů je do 31. prosince 2026.
Slevové kódy poskytuje a za službu je zodpovědná společnost Telly s.r.o.
Obsah programových balíčků Střední a Red najdete na webových stránkách Telly.cz (může se v průběhu akce změnit, aktuální najdete vždy na Telly.cz).
Na jeden účet u Telly je možné aktivovat pouze jeden kód.

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