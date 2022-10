Vraždy vedou k prezidentům i papežům. E-kniha Motýlí klan zdarma

Tajemné volání o pomoc z podivného obchodu s motýly v New Yorku vyústí ve vraždu. Případem se začnou zabývat Tristan a Clara ze CIA, kteří brzy zjistí, že je všechno mnohem složitější, než se na první pohled zdá. Pustí se do neúnavného hledání pravdy, které je zavede do Pekingu, Říma i Ria de Janeira.

Oba agenti CIA odhalí souvislost případu s prezidenty i papeži, se starobylými kulturami i moderními technologiemi. Hra zpravodajských služeb je nemilosrdná a nikdy není jasné, komu se dá věřit a kdo hraje na obě strany. Tristan a Clara během vyšetřování naráží na další a další záhady, z nichž některé jim převrátí život vzhůru nohama.

Jak jsou s celým případem propojeni červení a modří motýli? Dá se věřit členům mystického motýlího klanu, kteří se prý mohou dožívat až 300 let? A jaký je vlastně hlavní smysl života? O co v něm má význam usilovat a jak důležitá je v lidském konání naděje? I na tyto otázky musejí Tristan s Clarou hledat odpovědi.

Dánský spisovatel T.M. Palshof se narodil v roce 1978. Vystudoval ekonomii a již ve svých dvaadvaceti letech založil svou první firmu. Jako úspěšný podnikatel neměl nejdříve v plánu psát romány, nutkání vyprávět poutavé příběhy o životních výzvách však nakonec převážilo.

Jak získat e-knihu zdarma Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



pro členy iDNES Premium Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku



Přihlaste se nebo se zaregistrujte



V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz

Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku



a můžete dokončit objednávku E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně

Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně