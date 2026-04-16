Pouto mezi Jezdcem apokalypsy a jeho zajatkyní. Audiokniha Mor s 50% slevou

V žánru young adult se může stát naprosto cokoli, limitem je jen autorova fantazie. A Laura Thalassa se omezovat rozhodně nenechá.
Její příběh se odehrává v současném světě, ovšem s jedním rozdílem – jednoho dne se zjeví jezdci Apokalypsy: a kam vstoupí, tam přestávají fungovat všechna elektrická zařízení.
Jezdci mizí tak náhle, jako se objeví. Klid je však jen zdánlivý, protože jeden z jezdců se vrací a přináší mor. V každém městě, kam vkročí, všichni onemocní a do pár dnů umírají bolestivou smrtí.
Jedenadvacetiletá hasička Sara Burns se rozhodne, že jezdce v zájmu lidstva zastřelí, věci se ale komplikují. Mor může sice být vážně zraněn, ale je nesmrtelný a po přežitém atentátu Saru zajme. Mezi zajatkyní a jezdcem však vzniká silné pouto.
Mor je prvním dílem populární série Jezdci Apokalypsy, kterou připravila americká autorka Laura Thalassa. Další romány z této řady se jmenují Válka, Hlad a Smrt.
Audioknihu čte Jitka Ježková.