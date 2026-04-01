Zamiluje se do nevlastního bratra. Vášnivý román Moje vina v e-knize zdarma

Má pocit, že snad byl stvořen, aby jí znepříjemňoval život. Vysoký, modré oči, vlasy černé jako noc… Zní to skvěle, že? Ne tak skvěle, když zjistíte, že se z něj stane váš nevlastní bratr a představuje vše, před čím jste odjakživa utíkali.
„Nebezpečí – to bylo první, co mě napadlo, když jsem se s ním seznámila a zjistila, že před svým tátou miliardářem skrývá dvojí život,“ líčí hlavní hrdinka příběhu.
„Jak jsem se do něj mohla zamilovat? Snadno. Člověk s takovýma očima dokáže obrátit váš svět vzhůru nohama,“ shrnuje. Jejich vztah bude plný přitažlivosti i vášně a přinese spoustu silných emocí, neboť oba protagonisté musí čelit také svým traumatům z dětství.
Románem Moje vina zahájila španělská spisovatelka Mercedes Ron, původem z Argentiny, svou sérii Viníci. Po úspěchu první knihy vydala ještě dvě pokračování: Tvoje vina a Naše vina. Poté následovalo několik dalších žádaných titulů.