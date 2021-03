Moje nečekané sexuální dobrodružství: lechtivá komedie zdarma k vidění

Jordan Abrams pracuje jako účetní a žije poměrně nudný život se svou přítelkyní Rachel. Ta však touží po vášnivých sexuálních zážitcích, kterých se jí s usedlým partnerem nedostává. Rozhodne se tedy Jordana opustit a prozkoumat vlastní sexualitu.

Festivalový úspěch Kanadská sexuální komedie si svou premiéru odbyla na prestižním Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. Uvedena byla také na přehlídce ve Whistleru, kde obdržela Cenu diváků.



Zklamaný muž je pevně rozhodnutý se změnit, aby znovu získal lásku své vyvolené. Požádá o radu svého kamaráda, který ho pošle „na zkušenou“ do striptýzového klubu. Právě tam se setkává se striptérkou Julií.



Když se následujícího rána po opilecké noci probudí u ní doma, zjistí, že žena by zoufale potřebovala dát do pořádku své účty. Navrhne jí proto pomoc a za odměnu žádá, aby ho zasvětila do světa sexu. Součástí „výuky“ budou erotické masáže, orální uspokojování i sado maso.



Scénář k filmu Moje nečekané sexuální dobrodružství napsal Jonas Chemick, který se sám chopil hlavní role. Jeho nespokojenou přítelkyni Rachel si zahrála Sarah Manninen, jako striptérka Julia se představila Emily Hampshire. O režii se postaral Sean Garrity.