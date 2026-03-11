O přátelství až za hrob. Audiokniha Modlitba za Owena Meanyho s 40% slevou

Každodenní vzpomínka na něj je způsob, jak přežít smůle navzdory. Životní poustevník John Wheelwright odříkává barvitou litanii za spolužáka, jenž mu byl v telecích letech rádcem, vzorem neokázalých ctností a hlavně nerozlučným parťákem, tolikrát zasahujícím do jeho příběhu i do událostí v rodném Gravesendu.
Jaké ohromné věci v zastydlém novoanglickém maloměstě v padesátých letech vykonal podměrečný mesiáš Owen Meany? Ačkoli strašidelně piští a v psaných debatách se prosazuje zásadně velkými písmeny, vyplatí se ho nepřeslechnout. Nejenže vyslovuje to, čeho se pokrytecká Amerika ještě dlouho neodváží, ale především se neptá, co může vlast udělat pro něj, nýbrž co on může udělat pro ni.
Rozevlátě moderní, a přesto strhující paralela s mučednickým životem a odkazem Ježíše Krista stojí na vrcholu díla oceňovaného amerického autora Johna Irvinga. S radostí z vyprávění, v jehož živelnosti si nijak nezadá s milovaným Dickensem, líčí autor přátelství až za hrob.
Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook
Nikdo nejsme ostrov, musíme se k sobě přimknout a v éře pokrytců věřit pouze v to, co má smysl. Ve „sladkých“ šedesátých letech, jejichž myšlenky umrtvila válka ve Vietnamu, se to koneckonců ukáže v plné nahotě.
Román Modlitba za Owena Meanyho vyšel v roce 1989 jako v pořadí sedmý počin Johna Irvinga. K jeho nejslavnějším dílům patří také románová klasika Pravidla moštárny, podle které byl natočen stejnojmenný film z roku 1999. Irwing tehdy obdržel Oscara za jeho scénář.
Audioknihu čte David Novotný.