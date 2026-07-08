Válka mezi dobrem a zlem v kultovní fantasy. Audiokniha Moc zdarma

Mladý Corban se závistivě dívá, jak se z chlapců stávají muži a učí se umění války. Sám už touží držet meč a kopí, aby chránil zemi svého krále. Ten den však nastane dřív, než čekal. Teprve ve chvíli, kdy ztratí ty, které miloval, zjistí, jaká je skutečná cena odvahy.
Dějiny Zemí vyhnanců jsou plné krvavých střetů mezi vojsky lidí a obrů, při kterých zem zčernala jejich prolitou krví. I když byly kmeny obrů před dávnými věky poraženy, jejich dobyté pevnosti se dosud tyčí po celé zemi.
Nyní se však obři znovu probouzejí, kameny roní krev, a dokonce se objevili i obrovští červci. Ti, kdo ještě dovedou číst znamení, vidí přicházet hrozbu mnohem větší, než byly dávné války. Svět zahalí žal, andělé a démoni se chystají na bitevní pole. Pak propukne válka, která ukončí všechny války.
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Král Aquilus svolává ostatní krále na sněm, aby v naléhavé době vytvořil alianci. Proroctví praví, že temnota i světlo budou mít každý svého šampiona - Černé slunce a Jasnou hvězdu.
Bylo by moudré je oba najít, neboť pokud se Černému slunci podaří vystoupat na trůn, veškeré naděje a sny lidstva se promění v prach.
Audioknihu čte Jan Holík.