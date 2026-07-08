  • Středa 8. července 2026 Nora

Válka mezi dobrem a zlem v kultovní fantasy. Audiokniha Moc zdarma

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Moc | foto: OneHotBook

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Čtyřdílná fantasy sága Věrní a padlí britského autora Johna Gwynna se zařadila ke kultovním dílům svého žánru. Strhující boj mezi dobrem a zlem o to, zda na světě zavládne světlo, nebo temnota, začíná hned v první části nazvané Moc. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

Mladý Corban se závistivě dívá, jak se z chlapců stávají muži a učí se umění války. Sám už touží držet meč a kopí, aby chránil zemi svého krále. Ten den však nastane dřív, než čekal. Teprve ve chvíli, kdy ztratí ty, které miloval, zjistí, jaká je skutečná cena odvahy.

spisovatel John Gwynne
Moc
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Dějiny Zemí vyhnanců jsou plné krvavých střetů mezi vojsky lidí a obrů, při kterých zem zčernala jejich prolitou krví. I když byly kmeny obrů před dávnými věky poraženy, jejich dobyté pevnosti se dosud tyčí po celé zemi.

Nyní se však obři znovu probouzejí, kameny roní krev, a dokonce se objevili i obrovští červci. Ti, kdo ještě dovedou číst znamení, vidí přicházet hrozbu mnohem větší, než byly dávné války. Svět zahalí žal, andělé a démoni se chystají na bitevní pole. Pak propukne válka, která ukončí všechny války.

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Král Aquilus svolává ostatní krále na sněm, aby v naléhavé době vytvořil alianci. Proroctví praví, že temnota i světlo budou mít každý svého šampiona - Černé slunce a Jasnou hvězdu.

Bylo by moudré je oba najít, neboť pokud se Černému slunci podaří vystoupat na trůn, veškeré naděje a sny lidstva se promění v prach.

Audioknihu čte Jan Holík.

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