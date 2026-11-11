Čarodějnické procesy i vyplenění Říma. Audiokniha Krvavá lázeň se 40% slevou

Z daleké severní země, již kosmografové znají pod jménem Finlandia, prchají dva mladíci – písař Mikael, který pro svůj nemanželský původ nemůže pomýšlet na církevní kariéru, a jeho věrný druh, na první pohled prostoduchý silák Antti. Míří do Evropy zmítané náboženskými a mocenskými boji.
Zažívají veselý studentský život na pařížské Sorbonně, v Německu se zaplétají do bojů selské války vyvolané reformací Martina Luthera, z bolestné blízkosti sledují kruté mučení obětí čarodějnických procesů a účastní se barbarského vyplenění Říma vzbouřenými žoldnéři habsburského císaře Karla V.
Jejich nesmírně barvitá a poutavě vylíčená cesta neznámými končinami zahrnuje pikle, intriky a protivenství, množství krásných žen i hledání naděje a lásky ve světě často velmi bezútěšném. Vlivem nabytých zkušeností a ztracených iluzí se z naivního Mikaela stává muž mající přehled o nespravedlivých a krutých poměrech, jež vládnou v lidské společnosti.
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Dvojici historických románů dějově zasazených do první poloviny šestnáctého století, nazvaných Krvavá lázeň a Šťastná hvězda, napsal finský spisovatel Mika Waltari. Učinil tak nedlouho po světovém úspěchu svého nejslavnějšího díla Egypťan Sinuhet.
Příběh o putování nevšedního páru hrdinů, nezřídka přirovnávaných k Donu Quijotovi a Sanchu Panzovi, v křesťanských a později islámských zemích označoval autor za svůj nejoblíbenější.