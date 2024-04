Přidaný koncert šansoniérky Mireille Mathieu. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Mireille Mathieu Sledovat Pop

Pro velký zájem přidává Mireille Mathieu se svým doprovodným orchestrem druhý koncert dne 18. 12. 2024 v Kongresovém centru Praha. Francouzská šansoniérka se díky obrovskému úspěchu u českých fanoušků vrací do Prahy ráda a letos tak bude mít opět dva koncerty - 17. a 18. prosince – v rámci svého nového turné, které poeticky nazvala 60 Years of Love.

Vstupenky na přidaný koncert se začnou prodávat od pondělí 8. dubna v prodejní síti Ticketportal, ale díky členství v iDNES Premium máte jedinečnou možnost zakoupit si vstupenky na ta nejlepší místa již od pátku 5. dubna od 10 hodin.

Hvězdu světového šansonu Mireille Mathieu miluje publikum po celém světě. Je nástupkyní legendární francouzské šansoniérky Edith Piaf. A právě písně Edith Piaf pomohly Mireille Mathieu v jejích hudebních začátcích.

Výrazné šansony mladičkou Mireille dostaly do popředí zájmu nejprve francouzského, a následně i světového publika. Za 60 let v hudebním průmyslu vydala nespočet originálních písní a koncertovala snad na všech světadílech. O její popularitě svědčí i miliony prodaných alb. Jako světově proslulá zpěvačka spolupracovala s největšími hvězdami jako Paul Anka, Charles Aznavour, Tom Jones, Julio Iglesias a řadou dalších. Její písně jako Mon Credo, Acropolis Adieu či Santa Maria de la Mer se nesmazatelně zapsaly do hudební historie.

Mireille Mathieu přijíždí do Prahy s novým koncertním programem, který ve dvou termínech 17. a 18. 12. rozzáří předvánoční atmosféru a jistě naladí diváky a posluchače, kteří si možná právě jeden z těchto koncertů nadělí jako krásný dárek ještě před rozsvícením vánočních stromečků. Oba koncerty se konají v Kongresovém centru Praha, které se kromě renovovaného koncertního sálu tradičně pyšní skvělou akustikou.