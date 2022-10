Vánoční audiokniha pro děti Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my s 60% slevou

„Prosinec je měsíc, kdy se pořád něco děje. Někdy se třeba půl roku nestane nic, ale v prosinci to jde jedno za druhým.“



Odpočítávání dnů, pečení cukroví, shánění kaprů nebo alespoň šupin a do toho všeho návštěva Mikuláše a čerta. Co všechno zažije malý Dušan s celou svou rodinou, sousedem Vránou, který je pro každou legraci, a jeho ženou?

Malý školák vypráví o prvním sněhu, o přípravách na Vánoce a zážitcích ze Štědrého dne. Dozvíte se, proč andělé nemohou trhat peřiny, když sněží, zúčastníte se sporu o to, zda k čertovi chodí Ježíšek, zjistíte, co udělat, chcete-li skutečně vidět zlaté prasátko. A co se stane, když má Ježíšek moc práce?

Veselý příběh vykouzlí tu správnou předvánoční atmosféru. Dospělým připomene, že i děti mohou mít svá trápení a že bez malého zlobení není žádná legrace. Malým ukáže, že nejdůležitější není přát si hromady dárků, ale mít partu kamarádů a dobrou náladu. Pak se začnou dít zázraky nejen o Vánocích.

Audioknihu čte Daniel Krejčík.