Michal David oslaví jubileum velkou show v O2 areně. Přednostní nákup vstupenek

Michal David je česká hudební legenda, skladatel, hitmaker, producent a zpěvák. Příští rok bude slavit 65 let a připravil si proto nezapomenutelnou show v O2 areně, kde své narozeniny náležitě oslaví.

Tento koncert se rozhodl pojmout zcela jinak než v předešlých letech, a to především díky umístění pódia, které bude postaveno uprostřed plochy. Spolu se světelnou show tak čeká na fanoušky opravdu fantastický a nezapomenutelný večer.

Další změnou oproti předešlým koncertům tohoto zpěváka v O2 areně bude fakt, že celý dvouhodinový koncert bude patřit pouze jemu. Žádní hosté, jen Michal David. Diváci si tak zpěváka užijí do sytosti. Doprovázet ho bude kapela KVATRO, kterou fanoušci znají z předešlých společných koncertů.

„Bude to jeden velký mejdan, jak je již u mě v O2 areně zvykem. Na pódium uprostřed arény se moc těším. Bude to pro mě v této největší hale v ČR premiéra, co se umístění pódia týče. Samozřejmě se také můžete těšit na spektakulární světelnou a audiovizuální show, která bude doprovázet celý koncert. Prostě to bude ve všem jiné. A já jsem přesvědčen, že si to všichni společně užijeme, „ slibuje Michal David.

Vstupenky na koncert, který se odehraje 13. června 2025, se začnou pro veřejnost prodávat od úterý 1. října od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si je můžete zakoupit v přednostním nákupu již od pondělí 30. září od 10 hodin.