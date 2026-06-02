Večer slibuje zcela výjimečný zážitek. Podle organizátorů nebyla od dob samotného krále popu nikde na světě uvedena tak velká a komplexní tribute show věnovaná jeho hudbě v takto obřích halových parametrech. Pražská zastávka je naplánována na 27. února 2027.
Show, kterou viděl více než milion diváků
Fenomenální brazilský interpret Rodrigo Teaser patří mezi dva nejuznávanější světové tribute umělce Michaela Jacksona. Díky mimořádné fyzické podobnosti, precizně nastudovaným ikonickým tanečním pohybům a přesné interpretaci dokáže na pódiu znovu věrně oživit nezaměnitelnou energii krále popu.
Jeho produkce už stihla procestovat přes dvě stě měst v osmi zemích na čtyřech kontinentech. Úspěch slavila nejen na samostatných halových turné, ale i na prestižních událostech, jako byl festival Rock in Rio nebo na velkolepém FIFA Fan Festu během mistrovství světa v Kataru, kde Teaser vystupoval před 40 tisíci diváky.
Autentický zážitek a originální tvůrci
Diváci v O2 areně se mohou těšit na monumentální produkci, která si klade za cíl co nejvěrněji připomenout atmosféru legendárních Jacksonových koncertů. Na pódiu nebude chybět živá kapela, špičkoví tanečníci, velkolepé světelné efekty ani propracované ikonické kostýmy. Autenticitu celého projektu navíc podtrhuje fakt, že se na něm podílejí umělci, kteří v minulosti s Michaelem Jacksonem přímo spolupracovali.
Během večera tak naživo zazní všechny zásadní hity, které definovaly historii populární hudby – od nesmrtelných skladeb jako Billie Jean a Thriller, přes Beat It a Smooth Criminal, až po Black or White.