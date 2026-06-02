Odkaz Michaela Jacksona ožije v O2 areně. Vstupenky dříve na show od původních tvůrců

Pražská O2 arena zažije na začátku roku 2027 mimořádnou hudební událost. S velkolepou koncertní produkcí Michael Lives Forever dorazí do Česka uznávaný interpret Rodrigo Teaser, aby oživil odkaz legendárního Michaela Jacksona. Zatímco běžný prodej vstupenek začne až ve čtvrtek 4. června, předplatitelé iDNES Premium si mohou svá místa zajistit v exkluzivním předprodeji o dva dny dříve. 

Z show Michael Lives Forever | foto: Bestsport

Večer slibuje zcela výjimečný zážitek. Podle organizátorů nebyla od dob samotného krále popu nikde na světě uvedena tak velká a komplexní tribute show věnovaná jeho hudbě v takto obřích halových parametrech. Pražská zastávka je naplánována na 27. února 2027.

Exkluzivní přednostní nákup startuje pro členy iDNES Premium v úterý 2. června v 9:00 a potrvá do čtvrtka 4. června do 8:00. Pro širokou veřejnost se prodej oficiálně otevře ve čtvrtek 4. června v 9:00.

Show, kterou viděl více než milion diváků

Fenomenální brazilský interpret Rodrigo Teaser patří mezi dva nejuznávanější světové tribute umělce Michaela Jacksona. Díky mimořádné fyzické podobnosti, precizně nastudovaným ikonickým tanečním pohybům a přesné interpretaci dokáže na pódiu znovu věrně oživit nezaměnitelnou energii krále popu.

Jeho produkce už stihla procestovat přes dvě stě měst v osmi zemích na čtyřech kontinentech. Úspěch slavila nejen na samostatných halových turné, ale i na prestižních událostech, jako byl festival Rock in Rio nebo na velkolepém FIFA Fan Festu během mistrovství světa v Kataru, kde Teaser vystupoval před 40 tisíci diváky.

Autentický zážitek a originální tvůrci

Kytaristka Jennifer Batten vystoupila s Michaelem Jackson během jeho legendárního představení na Super Bowlu v roce 1993

Diváci v O2 areně se mohou těšit na monumentální produkci, která si klade za cíl co nejvěrněji připomenout atmosféru legendárních Jacksonových koncertů. Na pódiu nebude chybět živá kapela, špičkoví tanečníci, velkolepé světelné efekty ani propracované ikonické kostýmy. Autenticitu celého projektu navíc podtrhuje fakt, že se na něm podílejí umělci, kteří v minulosti s Michaelem Jacksonem přímo spolupracovali.

Během večera tak naživo zazní všechny zásadní hity, které definovaly historii populární hudby – od nesmrtelných skladeb jako Billie Jean a Thriller, přes Beat It a Smooth Criminal, až po Black or White.

