Show Michael připomene v Praze legendárního krále popu. Získejte vstupenky zdarma

Autor: iDNES.cz

Fanoušci Michaela Jacksona by si měli do kalendáře poznamenat 8. listopad 2025. Právě v tento den dorazí do pražského Kongresového centra jedna z největších světových tribute show s názvem Michael. Unikátní představení, které vzniklo v londýnském West Endu, přinese nezapomenutelný večer plný hudby, tance a ikonických hitů. Díky iDNES Premium můžete na koncert vyhrát vstupenky.