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Sting i Nick Cave. Vyhrajte lístky s přístupem na tribunu na festival Metronome

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Pražský festival Metronome chystá k desátému jubileu obrovské oslavy a stěhuje se do nových prostor. Fanoušci špičkové hudby a skvělé gastronomie se mohou těšit na třídenní svátek i maximální komfort. Vystoupí legendy jako Sting, Nick Cave & The Bad Seeds nebo Tom Odell. Zapojte se do soutěže s iDNES Premium a buďte u toho. Deset vylosovaných výherců získá po dvou vstupenkách, které umožňují jak stání, tak pohodlné sezení na tribuně.

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Sting v New Yorku (11. března 2025)

Sting v New Yorku (11. března 2025) | foto: AP

Nick Cave na festivalu Metronome Prague, 23. června 2022
Festival Metronome 2026
Velšská kapela Manic Street Preachers: Sean Moore, Nicky Wire a James Dean...
Nick Cave na festivalu Metronome Prague, 23. června 2022
17 fotografií

Hudební událost oslaví ve dnech 19. až 21. června 2026 své desáté výročí a k této příležitosti si připravila hned několik zásadních novinek. Tou největší je přesun do rozlehlejších prostor na letišti v pražských Letňanech. Zde díky spojení s agenturou Live Nation vyroste komplexní festivalové městečko. Organizátoři kladou obrovský důraz na to, aby návštěvníci nemuseli dělat žádné kompromisy – poprvé tak budou k dispozici dvě velkokapacitní tribuny a špičkové sociální zázemí s keramickými toaletami.

Festival Metronome 2026

Sting, Nick Cave a další hvězdy

Oslava hudby to bude letos opravdu velkolepá. Největším lákadlem nedělního finále se stane britská ikona Sting. Sedmnáctinásobný držitel ceny Grammy přiveze do Prahy svou aktuální STING 3.0 Tour. V doprovodu tříčlenné kapely připomene nesmrtelné hity z éry The Police i novější tvorbu, to vše v překvapivě dravém a energickém hávu.

O neméně silný zážitek se v sobotu postará charismatický Nick Cave se svými The Bad Seeds. Na Metronome se vrací s více než dvouhodinovou show, ve které se opět jedinečně propojí živelná síla rocku s hlubokou poetikou. Páteční program pro změnu ovládne britský písničkář Tom Odell, autor globálního hitu Another Love.

Nick Cave na festivalu Metronome Prague, 23. června 2022

Velšská kapela Manic Street Preachers: Sean Moore, Nicky Wire a James Dean Bradfield

Zahraniční program doplní i další zvučná jména. Těšit se můžete na zkušené rockery Manic Street Preachers, kapely Razorlight a The Flaming Lips nebo zástupce shoegaze Slowdive. Zpěvačka Lykke Li představí po několikaleté pauze nové album a svou premiéru v Praze zažijí Balu Brigada. Prostor samozřejmě dostane i domácí scéna v čele s čerstvou držitelkou ceny Anděl Marií April či formací I Love You Honey Bunny.

Festival jako kulinářský zážitek

K hvězdnému hudebnímu programu se letos navíc přidává prémiová gastronomie, jelikož Metronome spojil síly s populárním FRESH festivalem. V tematické zóně Wok & Spices ochutnáte asijské speciality od japonského ramen po vietnamskou kuchyni ze Sapy. Milovníci masa ocení Gril Akademii s pravým jižanským BBQ a pro nejnáročnější gurmány vznikne sekce fine dining s exkluzivními restauracemi, jako je například Yamaya.

Zpěvačka Lykke Li

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Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázky a budete mít štěstí při slosování, můžete vyhrát vstupenky na tento hvězdný festival, který se uskuteční od 19. do 21. června 2026.

Soutěžíme celkem o dvacet lístků – losovat budeme 10 výherců, z nichž každý získá po dvou vstupenkách. Tyto prémiové lístky dávají svému držiteli naprostou svobodu volby: umožňují jak standardní stání v areálu a přímo pod pódiem, tak i pohodlné sezení na tribuně, takže si zážitek můžete nakombinovat přesně podle sebe.

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