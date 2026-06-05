Sting i Nick Cave. Vyhrajte lístky s přístupem na tribunu na festival Metronome

Hudební událost oslaví ve dnech 19. až 21. června 2026 své desáté výročí a k této příležitosti si připravila hned několik zásadních novinek. Tou největší je přesun do rozlehlejších prostor na letišti v pražských Letňanech. Zde díky spojení s agenturou Live Nation vyroste komplexní festivalové městečko. Organizátoři kladou obrovský důraz na to, aby návštěvníci nemuseli dělat žádné kompromisy – poprvé tak budou k dispozici dvě velkokapacitní tribuny a špičkové sociální zázemí s keramickými toaletami.
Sting, Nick Cave a další hvězdy
Oslava hudby to bude letos opravdu velkolepá. Největším lákadlem nedělního finále se stane britská ikona Sting. Sedmnáctinásobný držitel ceny Grammy přiveze do Prahy svou aktuální STING 3.0 Tour. V doprovodu tříčlenné kapely připomene nesmrtelné hity z éry The Police i novější tvorbu, to vše v překvapivě dravém a energickém hávu.
O neméně silný zážitek se v sobotu postará charismatický Nick Cave se svými The Bad Seeds. Na Metronome se vrací s více než dvouhodinovou show, ve které se opět jedinečně propojí živelná síla rocku s hlubokou poetikou. Páteční program pro změnu ovládne britský písničkář Tom Odell, autor globálního hitu Another Love.
Zahraniční program doplní i další zvučná jména. Těšit se můžete na zkušené rockery Manic Street Preachers, kapely Razorlight a The Flaming Lips nebo zástupce shoegaze Slowdive. Zpěvačka Lykke Li představí po několikaleté pauze nové album a svou premiéru v Praze zažijí Balu Brigada. Prostor samozřejmě dostane i domácí scéna v čele s čerstvou držitelkou ceny Anděl Marií April či formací I Love You Honey Bunny.
Festival jako kulinářský zážitek
K hvězdnému hudebnímu programu se letos navíc přidává prémiová gastronomie, jelikož Metronome spojil síly s populárním FRESH festivalem. V tematické zóně Wok & Spices ochutnáte asijské speciality od japonského ramen po vietnamskou kuchyni ze Sapy. Milovníci masa ocení Gril Akademii s pravým jižanským BBQ a pro nejnáročnější gurmány vznikne sekce fine dining s exkluzivními restauracemi, jako je například Yamaya.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázky a budete mít štěstí při slosování, můžete vyhrát vstupenky na tento hvězdný festival, který se uskuteční od 19. do 21. června 2026.
Soutěžíme celkem o dvacet lístků – losovat budeme 10 výherců, z nichž každý získá po dvou vstupenkách. Tyto prémiové lístky dávají svému držiteli naprostou svobodu volby: umožňují jak standardní stání v areálu a přímo pod pódiem, tak i pohodlné sezení na tribuně, takže si zážitek můžete nakombinovat přesně podle sebe.