Spisovatelka bilancuje na smrtelné posteli. Audiokniha Měsíční tygr zdarma

Claudia leží na nemocničním lůžku a v duchu sepisuje „dějiny světa a zároveň s nimi i ty své“. Slavná spisovatelka je současně historičkou, a právě proto do privátní bilance promítá velké i malé historické události, jež formovaly její život a také životy jejích blízkých.
Především je to však silná a nezávislá žena. Dětství strávila v předválečné Británii, za války působila jako zpravodajka v Káhiře a vydobyla si místo v čistě mužské disciplíně: v dějepisectví. Ve válečné vřavě našla i ztratila pravou lásku, měla bratra, kterého zbožňovala, milence, jemuž se nedalo věřit, a porodila dceru, kterou bohužel nedokázala milovat…
Střípky vzpomínek nahlíží jak ze svého úhlu pohledu, tak s přispěním rozličných perspektiv zúčastněných postav – a vedle toho dává možnost reportážně zkoumat prostředí, v němž tráví poslední dny.
Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook
„Jsem poskládaná z nesčetného množství Claudií, které se točí a mísí a oddělují jako sluneční odlesky na vodní hladině,“ stojí mimo jiné v knize.
Román britské autorky Penelope Lively vyšel v roce 1987 a byl oceněn prestižní Bookerovou cenou . Zároveň se probojoval mezi finalisty Golden Man Booker za nejlepší britský román osmdesátých let.
Audioknihu čte Taťjana Medvecká.