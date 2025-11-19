  • Středa 19. listopadu 2025 Alžběta

Spisovatelka bilancuje na smrtelné posteli. Audiokniha Měsíční tygr zdarma

Autor:
Román britské autorky Penelope Lively Měsíční tygr se zařadil ke klasikám osmdesátých let. Vypráví příběh umírající spisovatelky, která přibližuje svůj nelehký životní příběh na pozadí významných historických událostí. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

Fotogalerie2

Měsíční tygr | foto: OneHotBook

Claudia leží na nemocničním lůžku a v duchu sepisuje „dějiny světa a zároveň s nimi i ty své“. Slavná spisovatelka je současně historičkou, a právě proto do privátní bilance promítá velké i malé historické události, jež formovaly její život a také životy jejích blízkých.

Především je to však silná a nezávislá žena. Dětství strávila v předválečné Británii, za války působila jako zpravodajka v Káhiře a vydobyla si místo v čistě mužské disciplíně: v dějepisectví. Ve válečné vřavě našla i ztratila pravou lásku, měla bratra, kterého zbožňovala, milence, jemuž se nedalo věřit, a porodila dceru, kterou bohužel nedokázala milovat…

Střípky vzpomínek nahlíží jak ze svého úhlu pohledu, tak s přispěním rozličných perspektiv zúčastněných postav – a vedle toho dává možnost reportážně zkoumat prostředí, v němž tráví poslední dny.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

„Jsem poskládaná z nesčetného množství Claudií, které se točí a mísí a oddělují jako sluneční odlesky na vodní hladině,“ stojí mimo jiné v knize.

Román britské autorky Penelope Lively vyšel v roce 1987 a byl oceněn prestižní Bookerovou cenou . Zároveň se probojoval mezi finalisty Golden Man Booker za nejlepší britský román osmdesátých let.

Audioknihu čte Taťjana Medvecká.

