Nájmy v Praze znovu rostou. S iDNES Premium můžete bydlet v centru zdarma

V současné době se nájemné v Praze pohybuje v průměru kolem 348 Kč za metr čtvereční obytné plochy. To je o osm procent více než před rokem a o dvě procenta méně než v minulém čtvrtletí. Průměrné nájemné za byt v Praze činí 19 300 korun.

Ve zbytku České republiky (mimo Prahu, Brno a okolí) se nájemné pohybuje kolem 222 korun za metr čtvereční obytné plochy. To je o čtyři procenta více než před rokem a o dvě procenta více než v minulém čtvrtletí. Průměrné nájemné za byt mimo Prahu činí 11 400 korun.

S vysokou poptávkou a rostoucími cenami nájmů se zkracuje průměrná doba od nabídky k uzavření nájemní smlouvy. Naopak v době pandemie v Praze ceny prudce klesly a doba potřebná k zajištění nájmu se prodloužila na 57 dní z předchozích 25 dní. Dnes je průměrná doba od nabídky k pronájmu v Praze 34 dní.

Půl roku bydlení zdarma

Možnost vyhrát nájemné v centru Prahy nyní nabízí iDNES Premium všem, kteří mají roční členství. Na šest měsíců je možné získat bydlení v plně vybaveném 2+kk s recepcí, úklidem dvakrát měsíčně a navíc v místě, odkud pěšky dojdete k nákupním třídám, restauracím i kulturním památkám.

Budova Franz, kde se byt nachází, je v Opletalově ulici v samém srdci Prahy jen pár minut chůze od Václavského náměstí. Každý pokoj a apartmán je plně vybaven velkou postelí s pohodlnými matracemi pro nerušený odpočinek a spánek, vysokorychlostním internetem pro bezproblémové spojení s vašimi blízkými nebo s vaší prací, vybavenou kuchyní a mnoha dalšími doplňky.

Plně vybavený byt 2+kk

Soutěž probíhá o apartmán se dvěma pokoji v krásném moderním designu. Vybavená kuchyň s indukční deskou má samozřejmě také myčku, mikrovlnnou troubu, nechybí jídelní stůl, nebo podlahové topení a klimatizace. K dispozici je také chytrá televize a oddělený obývací prostor s rozkládací pohovkou. V koupelně najdete sprchu, kosmetiku, fén a ručníky.

Abyste se cítili skutečně jako pravá VIP, k dispozici máte 24 hodin a 7 dní v týdnu fungující recepci, která vám se vším pomůže nebo vám převezme poštu. Zcela zdarma vám také dvakrát za měsíc přijdou uklidit a v budově je i prádelna, kde si můžete vyprat díky samoobslužným pračkám a sušičkám.

Jako výherce půlročního pronájmu nebudete platit vůbec nic. Součástí jsou energie i internet. Jediné, co vás čeká, je složení vratné kauce 10 000 Kč, kterou vám po půl roce zase vrátí a podepsání bezplatné nájemní smlouvy. Navíc, pokud si místo zamilujete, můžete si ho po skončení nájemného znovu pronajmout. Nebo nemusíte, záleží jen na vás.

Co získají členové iDNES Premium?

Soutěž o byt na půl roku je pro všechny členy s ročním předplatným iDNES Premium. Pokud máte měsíční předplatné, stačí přejít na výhodné roční, kde máte navíc dva měsíce zdarma a můžete soutěžit.

Pak už jen stačí odsouhlasit podmínky soutěže, správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Vyhraný pronájem je pak na období od 1. října 2023 do 31. března 2024. Maximální kapacita bytu jsou dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti do 15 let.

Výhru poskytuje společnost Zeitraum s.r.o.