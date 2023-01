Legendární trash metalisté Megadeth míří do Pardubic. Přednostní vstupenky

Hlídací kočka Sledovat interpreta Megadeth Sledovat Rock

Před více než 30 lety založil Dave Mustaine kapelu Megadeth a stal se průkopníkem žánru, který se stal celosvětově známým jako thrash metal. Zařadili se tak do takzvané Velké čtyřky, která definovala žánr thrash metal - po bok Metalliky, Slayer a Anthrax.

Po celém světě prodali více než 38 milionů alb, získali řadu ocenění včetně ceny Grammy 2017 za Nejlepší metalový výkon za titulní skladbu Dystopia, 12 nominací na Grammy a pět platinových alb za sebou. S naprostým odhodláním a neúnavným nahráváním a koncertováním se Megadeth propracovali od headlinerů klubů až po hlavní hvězdy arén, festivalů a stadionů a upevnili tak odkaz, který se stále rozrůstá a šíří po celém světě.

V září minulého roku vydali šestnácté album The Sick, the Dying... and the Dead!, dlouhých šest let od posledního Dystopia z roku 2016.

Kapela Megadeth se do Česka velice ráda vrací, naposledy vystoupili v pražské Sportovní hale v únoru 2020. Tentokrát míří do Pardubic do enteria arény. Vstupenky na koncert se začnou prodávat v pátek 3. února od 9 hodin, ale díky iDNES Premium si je můžete zakoupit přednostně již od středy 1. února od 10 hodin.