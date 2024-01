Na světovou výstavu MegaBrouci v Brně zadarmo. Vyhrajte vstupenky v soutěži

Unikátní výstava představuje extrémně zvětšené exponáty brouků v nádherném detailu. Dlouhých deset let tým, který výstavu organizuje, pracoval na zhotovení více než 20 detailních exemplářů dosahujících velikosti až 5 metrů a váhy 1 tuny.

Na návštěvníky čeká více než 20 exponátů ze světa hmyzu, na jejichž výrobu se spotřebovalo 11 tun materiálu a 15 000 hodin práce.

Z výstavy MegaBrouci

Hmyz je nejrůznorodější skupina živočichů na Zemi. Představuje až 90 % všech živých forem a naše planeta je jim domovem více než 350 milionů let. Řada rostlin i živočichů je na hmyzu závislá a platí to i obráceně. Zkrátka a dobře, je to základ ekosystému naší planety Země. Nyní můžete vidět, jak vypadají do nejmenšího detailu i bez makrolupy.

Více informací najdete na webu megabrouci.cz.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud správně odpovíte na soutěžní otázky a budete mít štěstí při slosování, získat můžete dvě vstupenky na výstavu MegaBrouci v Brně. Pozor, výstava už běží pouze v lednu.