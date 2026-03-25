Audiokniha Medvědín z hokejového prostředí, podle které vznikl seriál, zdarma

Hokejem žije Peter Andersson, bývalý hráč a sportovní ředitel místního klubu, dýchá pro něj sedmnáctiletý hokejový génius a naděje celého města Kevin i bojovný Benji, který se bojí přiznat svoji sexuální orientaci. Bez bruslí na nohou si svůj život nedokáže představit ani talentovaný outsider Amat.
Do vítězství v juniorském mistrovství ovšem vkládá společně s nimi naděje celý Medvědín. Peterovu dceru Mayu ale víc než hokej zajímá hraní na kytaru a také Kevin. Neodolá a přijme pozvání na oslavu, po níž si celé město začne klást úplně jinou otázku, než jestli jejich hokejový tým vyhraje, či prohraje.
Vznesená obvinění se šíří po celém Medvědíně jako vlny po rybníce, žádný dům nevynechají. V honbě za úspěchem týmu je složité rozpoznat hranice věrnosti a zrady. Nakonec musí jeden mladý muž najít odvahu říct nahlas pravdu, kterou, jak se zdá, nikdo nechce slyšet.
Švédský autor Fredrik Backman se proslavil románem Muž jménem Ove, který byl přeložen do více než dvaceti jazyků. Na motivy tohoto bestselleru vznikl stejnojmenný film. Velký úspěch měla také kniha Babička pozdravuje a omlouvá se.
Medvědín je prvním dílem stejnojmenné knižní série. Podle ní v roce 2020 ve Švédsku vznikl úspěšný pětidílný televizní seriál.
Audioknihu čte Pavel Soukup.