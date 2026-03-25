Audiokniha Medvědín z hokejového prostředí, podle které vznikl seriál, zdarma

Do sportovního prostředí malého města zasadil švédský autor Fredrik Backman děj svého románu Medvědín. Uspějí junioři na očekávaném šampionátu? A co se stane na oslavě, která této události předchází? Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu čtenou Pavlem Soukupem zdarma.

Hokejem žije Peter Andersson, bývalý hráč a sportovní ředitel místního klubu, dýchá pro něj sedmnáctiletý hokejový génius a naděje celého města Kevin i bojovný Benji, který se bojí přiznat svoji sexuální orientaci. Bez bruslí na nohou si svůj život nedokáže představit ani talentovaný outsider Amat.

Do vítězství v juniorském mistrovství ovšem vkládá společně s nimi naděje celý Medvědín. Peterovu dceru Mayu ale víc než hokej zajímá hraní na kytaru a také Kevin. Neodolá a přijme pozvání na oslavu, po níž si celé město začne klást úplně jinou otázku, než jestli jejich hokejový tým vyhraje, či prohraje.

Vznesená obvinění se šíří po celém Medvědíně jako vlny po rybníce, žádný dům nevynechají. V honbě za úspěchem týmu je složité rozpoznat hranice věrnosti a zrady. Nakonec musí jeden mladý muž najít odvahu říct nahlas pravdu, kterou, jak se zdá, nikdo nechce slyšet.

Švédský autor Fredrik Backman se proslavil románem Muž jménem Ove, který byl přeložen do více než dvaceti jazyků. Na motivy tohoto bestselleru vznikl stejnojmenný film. Velký úspěch měla také kniha Babička pozdravuje a omlouvá se.

Medvědín je prvním dílem stejnojmenné knižní série. Podle ní v roce 2020 ve Švédsku vznikl úspěšný pětidílný televizní seriál.

Audioknihu čte Pavel Soukup.

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Divočina rockových sedmdesátek. Audiokniha Daisy Jones & The Six se 40% slevou

Daisy Jones and The Six

Příběh americké spisovatelky Taylor Jenkins Reid o hvězdách rockových sedmdesátých let je sice fiktivní, inspiraci však...

Vydala se léčit bolavou duši do Austrálie. E-kniha Na dosah hvězd zdarma

Na dosah hvězd

Román německé autorky Loreny Schäfer vypráví příběh mladé ženy, která se po hořké zkušenosti ze vztahu rozhodne splnit...

Přitahuje ji hrubý mafiánský boss. E-kniha Sladká nevědomost zdarma

Sladká nevědomost

V románu americké spisovatelky Danielle Lori se hlavní hrdinka zamiluje do snoubence své sestry – a navíc nebezpečného...

