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Feministka učí v ortodoxní židovské rodině. Audiokniha Mazl tov s 40% slevou

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Mazl tov | foto: Tympanum

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Belgická novinářka Margot Vanderstraeten v autentickém příběhu vypráví o prolnutí dvou rozdílných světů, které vyústilo v přátelství. Své zkušenosti domácí učitelky v ortodoxní židovské rodině v Antverpách zpracovala do působivé autobiografie. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu Mazl tov se 40% slevou.

Margot je ateistka a feministka, která žije se svým íránským přítelem a studuje jazyky. Schneiderovi jsou ortodoxní židovská rodina se čtyřmi dětmi. Margot potřebuje přivýdělek a Schneiderovi zase doučování pro své děti.

spisovatelka Margot Vanderstraeten
Mazl tov
2 fotografie

A tak se jednoho dne protnou dva zcela rozdílné světy. Margot se začne seznamovat s pojmy jako šabat, Jom Kippur, mešuge a trejfe a Schneiderovi se díky mladé studentce začnou otevírat světu daleko více, než původně zamýšleli.

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Je to Margot, kdo naučí dvanáctiletou Elziru jezdit na kole a najít si kamarádky, je to Margot, kdo s čtrnáctiletým Jakovem sice vede dospělácké diskuse o politice, ale také s ním rozjede výnosný byznys kšeftování se školními esejemi.

A je to Margot, kdo o mnoho let později napíše skvělý autobiografický příběh, který byl v Belgii vyhlášen knihou roku a zasáhl i belgickou královnu. Margot totiž věří, že čím lépe způsob života ortodoxních židů poznáme, tím spíše je budeme schopni brát jako své sousedy, přátele, kolegy, a ne jako ty „divné lidi oblečené do černé“.

Audioknihu čte Jitka Ježková.

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