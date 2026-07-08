Feministka učí v ortodoxní židovské rodině. Audiokniha Mazl tov s 40% slevou

Margot je ateistka a feministka, která žije se svým íránským přítelem a studuje jazyky. Schneiderovi jsou ortodoxní židovská rodina se čtyřmi dětmi. Margot potřebuje přivýdělek a Schneiderovi zase doučování pro své děti.
A tak se jednoho dne protnou dva zcela rozdílné světy. Margot se začne seznamovat s pojmy jako šabat, Jom Kippur, mešuge a trejfe a Schneiderovi se díky mladé studentce začnou otevírat světu daleko více, než původně zamýšleli.
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Je to Margot, kdo naučí dvanáctiletou Elziru jezdit na kole a najít si kamarádky, je to Margot, kdo s čtrnáctiletým Jakovem sice vede dospělácké diskuse o politice, ale také s ním rozjede výnosný byznys kšeftování se školními esejemi.
A je to Margot, kdo o mnoho let později napíše skvělý autobiografický příběh, který byl v Belgii vyhlášen knihou roku a zasáhl i belgickou královnu. Margot totiž věří, že čím lépe způsob života ortodoxních židů poznáme, tím spíše je budeme schopni brát jako své sousedy, přátele, kolegy, a ne jako ty „divné lidi oblečené do černé“.
Audioknihu čte Jitka Ježková.