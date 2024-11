Seriál Duna, Twisters, Harry Potter pečení nebo Gladiátor. Listopadové novinky na Maxu

Pro všechny nové roční členy iDNES Premium, ať se stanete členy poprvé, nebo přejdete z měsíčního tarifu či si roční členství prodloužíte, je tu možnost získat na dlouhé tři měsíce předplatné streamovací služby Max. Stačí použít zlaté tlačítko zde a uplatnit kód podle návodu.

Jaké listopadové novinky na vás čekají?

Seriál Duna: Proroctví

Pro milovníky dvou kinohitů Duna od režiséra Denise Villeneuvea přichází seriál, který vizuálně a tématicky na filmy navazuje, jen se odehrává 10 tisíc let předtím, než sledujeme vzestup Paula Atreidese k moci. Seriál se zabývá vznikem tajemného sesterstva Bene Gesserit, které ovlivňovalo chod vesmíru a jeho moc je patrné vidět i ve filmech. Těšit se můžete na celkem šest epizod, z nichž první je již k dispozici na Maxu.

Pořad Harry Potter: Kouzelné pečení

Kuchařské soutěže jsou teď velkým televizním trendem. Zejména pak pečení propracovaných, komplexních dortů, kde se profesionálové předhánějí v tom, kdo vymyslí co zdánlivě nejšílenější výtvory. Když tohle všechno spojíte se světem Harryho Pottera, dostanete televizní pořad Harry Potter: Kouzelné pečení. Moderují James a Oliver Phelpsovi, kteří hráli Freda a George Weaslyovi, natáčí se v kulisách filmové série a všechny dortové výtvory musejí mít určité téma Harryho Pottera.

Film Twisters

Film Twister z 90. let byl obrovským hitem v kinech, zejména díky digitálním efektům, které byly na rok vzniku (psal se 1996) něco ohromujícího. Po dlouhých 28 letech jsme se tedy dočkali volného pokračování, kde sice nejsou žádné postavy z jedničky, ale opět je tu parta šílenců, kteří honí hurikány, aby zjistili, jak vznikají a mohli zabránit zkáze amerických měst. Čeká vás Glen Powell v kovbojském klobouku a napínavá akce.

Film Mizerové: Na život a na smrt

Will Smith a Martin Lawrence se vracejí jako policajti Mike Lowery a Marcus Burnett. Jsou sice starší, zkušenější, ale pořád se do akce vrhají po hlavě. Nedávno zesnulý kapitán byl obviněn z korupce a spolupráce s drogovými kartely. Jasně, že to nenechají jen tak a pustí se do vyšetřování po svém – tedy s pořádným rachotem.

Film Air: Zrození legendy

Ben Affleck a Matt Damon vás vezmou do světa tenisek, konkrétně na začátek fenoménu Air Jordan. Věděli jste, že Nike původně nebyl žádný gigant a spolupráce s Michaelem Jordanem byla obří sázkou na nejistotu? Film mapuje, jak se tato sportovní a marketingová legenda zrodila – a jak moc se vyplatilo věřit ve hvězdu, která teprve měla zazářit.

Film Gladiátor

S příchodem pokračování Gladiátora do kin je ideální čas připomenout si původní mistrovské dílo Ridleyho Scotta. Russell Crowe jako generál Maximus, kterému život převrátí naruby zrádný Commodus, se vydává na cestu za pomstou. Boje v aréně, dechberoucí scény a hudba Hanse Zimmera – tenhle film prostě nestárne. A ano, pokud na konci znovu budete brečet, nejste sami.

